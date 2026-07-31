Keiko sobre resolución del TC que anula condena de Ollanta: "Yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto la condena impuesta al expresidente Ollanta Humala, señalando que, aunque no comparte la decisión, la respeta.

Presidenta Keiko Fujimori respeta resolución del TC

Durante declaraciones brindadas a Exitosa, la presidenta Keiko Fujimori enfatizó que las resoluciones emitidas por las instituciones del sistema de justicia son de cumplimiento obligatorio, independientemente de las opiniones personales que puedan generar.

"Vivimos en un Estado de derecho y cuando se vive en un Estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones nos gusten o no nos gusten. Yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla", manifestó la mandataria.

Keiko Fujimori recordó su experiencia con la justicia años atrás

En sus declaraciones, la gobernante recordó el proceso judicial que enfrentó hace varios años, cuando cumplió prisión preventiva. Según explicó, aquella decisión judicial fue una de las etapas más difíciles de su vida, pero señaló que tras un proceso logró revertir las resoluciones mediante los recursos presentados por su defensa legal.

"A mí, en lo personal, hace cerca de ocho años me tocó una resolución dolorosísima. Me privaron de mi libertad y luego, a través de mi defensa legal, pudimos ganar cada una de las resoluciones con las que yo no estaba de acuerdo", indicó.

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