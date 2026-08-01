Designan a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como Director de Inteligencia Nacional de la DINI

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno realizó un nuevo cambio en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) al designar a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo Director de Inteligencia Nacional, en reemplazo de Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien deja el cargo tras la decisión del Poder Ejecutivo.

Designan a director de Inteligencia Nacional de la DINI

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, publicada este viernes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar la continuidad de las funciones estratégicas que desarrolla la DINI en materia de inteligencia y seguridad nacional.

El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quienes refrendan el nombramiento del nuevo titular del organismo encargado de producir inteligencia para apoyar la toma de decisiones del Estado.

¿Qué funciones cumple la DINI?

La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo responsable de producir, integrar y analizar información estratégica relacionada con la seguridad nacional. Sus funciones son:

Producción de inteligencia estratégica: Elabora conocimiento útil, confiable y prospectivo sobre amenazas internas y externas para el diseño y ejecución de políticas nacionales.

Elabora conocimiento útil, confiable y prospectivo sobre amenazas internas y externas para el diseño y ejecución de políticas nacionales. Ente rector del SINA: Dirige, coordina, centraliza, integra y procesa la información de inteligencia que le proveen obligatoriamente los componentes del sistema (como los sectores de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores).

Dirige, coordina, centraliza, integra y procesa la información de inteligencia que le proveen obligatoriamente los componentes del sistema (como los sectores de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores). Supervisión y control: Dirige, supervisa y controla las actividades de los componentes del SINA y de otros organismos del Poder Ejecutivo que realizan labores de inteligencia, asegurando que se apeguen al Plan de Inteligencia Nacional.

Dirige, supervisa y controla las actividades de los componentes del SINA y de otros organismos del Poder Ejecutivo que realizan labores de inteligencia, asegurando que se apeguen al Plan de Inteligencia Nacional. Contrainteligencia: Ejecuta medidas orientadas a proteger las capacidades estratégicas del país y a prevenir acciones de inteligencia adversas o amenazas a la seguridad nacional.

Designan a Secretaria General del Despacho Presidencial

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Marissa Carla Palomino Bonilla como nueva secretaria general del Despacho Presidencial, mediante la Resolución Suprema N.º 247-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La resolución cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

La medida se produce luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Alonso Tenorio Trigoso, quien se desempeñaba como secretario general del Despacho Presidencial.

Su salida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 246-2026-PCM, en la que también se le agradece por los servicios prestados durante su gestión. Con este cambio, el Ejecutivo continúa realizando ajustes en los principales cargos de confianza de la Presidencia de la República.

Con este cambio, el Ejecutivo renueva la dirección de la DINI y da inicio a una nueva etapa en la conducción del principal organismo de inteligencia del país, mientras espera que la transición permita mantener la continuidad de las labores orientadas a la seguridad y defensa de los intereses nacionales.