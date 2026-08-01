Gobierno de Keiko Fujimori priorizará acciones frente a la inseguridad y el fenómeno El Niño, afirma Sheput

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, en diálogo exclusivo con Exitosa, aseguró que el Gobierno de Keiko Fujimori enfocará sus primeras acciones en enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. Sobre este último, advirtió que podría generar problemas de salud pública.

"En el cortísimo plazo estamos viendo el fenómeno El Niño que ya llegó 29 ° este fin de semana, es terrible, va a generar graves problemas donde no hay acceso a agua o una adecuada ventilación; va a ser un problema de salud p´ública; y también la inseguridad ciudadana", expresó respecto a los dos principales problemas que abordarán en el Ejecutivo.

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