Juan Sheput critica gobiernos de Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar: "Cinco años en los cuales el Ejecutivo no ha existido"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, lanzó una dura crítica contra las gestiones de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, al considerar que durante los últimos cinco años el Poder Ejecutivo no habría tenido una presencia efectiva frente a las principales necesidades y desafíos del país.

Sheput cuestiona gobiernos de los últimos cinco años

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, brindó una entrevista exclusiva a Exitosa, donde no solo sostuvo que la verdadera prioridad de su gestión en el Gobierno de Keiko Fujimori será enfrentar la informalidad laboral que afecta a millones de peruanos, sino que también cuestionó el desempeño de los gobiernos de los últimos cinco años en el país.

De acuerdo con su evaluación, durante ese periodo se habría producido un debilitamiento de la capacidad del Poder Ejecutivo para atender las demandas de la población y conducir las principales políticas públicas en Perú. Sheput, agregó que esa situación generó que la ciudadanía crea que el Congreso de la República tenía un mayor poder de decisión que el propio Gobierno.

"La pequeñez del Ejecutivo ha generado en la opinión pública que crean que los que mandan son el Congreso, pero no es eso, tienen protagonismo porque el Ejecutivo no existía. (...) Has tenido cinco años en los cuales el Ejecutivo no ha existido y ahora tienes una situación que, mira, después de 15 años en el Perú se están discutiendo los grandes temas nacionales", expresó.

Sheput sobre gestiones de Castillo, Jerí, Boluarte y Balcázar

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), también expresó su indignación por el tipo de asuntos que, según su percepción, ocuparon buena parte del debate político durante las últimas administraciones de Pedro Castillo, quien cumple prisión en el penal Barbadillo por intento de golpe de Estado en 2022; Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

"Hemos pasado cinco años hablando de que la presidenta se compra Rolex, que el señor Pedro Castillo está con su sobrina viendo licitaciones y que Balcázar nombra hasta el último día de gobierno" , indicó, en referencia a las controversias que involucraron a los expresidentes, mientras la ciudadanía enfrentaba serios problemas en el país que debían tener mayor atención por parte del Ejecutivo.

Sheput: No se disminuirá el derecho laboral

Durante la entrevista con el programa 'Hablemos Claro', el ministro Juan Sheput añadió que, los documentos difundidos sobre posibles modificaciones a la legislación laboral, corresponden únicamente a un borrador de trabajo que no representa una decisión oficial del Ejecutivo. En ese sentido, fue enfático al señalar que la presidenta ya fijó una posición clara sobre el tema.

"La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. La pelea que vamos a dar es en contra de la informalidad", puntualizó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno de Keiko Fujimori impulsará medidas para combatir la informalidad laboral, pero remarcó que ello no implicará recortar beneficios de los trabajadores.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/AJI33ZXY8V — Exitosa Noticias (@exitosape) August 1, 2026

Finalmente, insistió en que la estrategia del gobierno de Keiko Fujimori busca incorporar a más trabajadores al empleo formal, sin afectar las condiciones de quienes ya cuentan con protección laboral. Además, afirmó que la presidenta de la República viene mostrando una actitud más cercana con los medios de comunicación y con la ciudadanía, en comparación a gobiernos anteriores.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, en diálogo con Exitosa, cuestionó los gobiernos de los últimos cinco años, de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, alegando que no mostraron interés por los problemas de la ciudadanía.