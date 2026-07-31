Keiko Fujimori sobre el salvoconducto para Betssy Chávez: "No hemos tomado la decisión final"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su visita a la región de Junín para supervisar a los damnificados del reciente temblor en Chongos Bajos, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada sobre la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la Embajada de México desde el pasado mes de diciembre de 2025.

Ante la consulta de Exitosa sobre si ya existe una decisión respecto a si su gestión otorgará el salvoconducto solicitado por el gobierno mexicano, Fujimori aclaró que el tema aún está en evaluación y no se ha tomado una resolución final.

"Todavía no hemos tomado la decisión final, pero vamos a tener una conversación larga con el Canciller", afirmó la mandataria, subrayando que el asunto será discutido en el próximo Consejo de Ministros.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta Keiko Fujimori habló sobre el salvoconducto para Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la embajada de México. Señaló que aún no han tomado una decisión final y conversará al respecto con el canciller Carlos Espá.



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El pronunciamiento de Fujimori se produce en un escenario de expectativa diplomática. El gobierno mexicano ha solicitado un salvoconducto para que Chávez pueda salir de la embajada y trasladarse a su territorio, en cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático.

Decisión se tomará en Consejo de Ministros, según Carlos Espá

El pasado lunes 27, duarnet la jornada previa a la juramentación al cargo de Fujimori, el ahora canciller Carlos Espá había adelantado que la decisión se tomaría respetando los principios del Derecho Internacional y que el caso sería evaluado colegiadamente en el Consejo de Ministros.

Espá también expresó la voluntad de restablecer las relaciones bilaterales con México, destacando que se trata de un país "hermano" con el que el Perú no puede permanecer distanciado.

"En función de esos principios internacionales que nosotros respetamos vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros. Estoy seguro que eso se va a dar a conocer prontamente", sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Carlos Espá, próximo ministro de Relaciones Exteriores, señaló que la decisión sobre el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez será evaluada en el Consejo de Ministros.



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La situación de Betssy Chávez

La ex primera ministra enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por su participación en el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Antes de que se conociera la sentencia, Chávez se refugió en la Embajada de México en Lima, donde permanece desde hace ocho meses. El pedido de salvoconducto busca garantizar su salida segura hacia territorio mexicano, lo que ha generado controversia política y jurídica.

El pronunciamiento de Keiko Fujimori confirma que el tema del salvoconducto para Betssy Chávez aún no tiene una definición oficial y será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, las declaraciones del canciller Espá y la situación judicial de Chávez mantienen el caso en tensión constante, con implicancias directas en la relación bilateral entre Perú y México.