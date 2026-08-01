Ministro de Trabajo, Juan Sheput: "La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la verdadera prioridad de su gestión será enfrentar la alta informalidad laboral que afecta a millones de peruanos, especialmente en las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Sheput explicó que los documentos difundidos sobre posibles modificaciones a la legislación laboral corresponden únicamente a un borrador de trabajo que no representa una decisión oficial del Ejecutivo. En ese sentido, fue enfático al señalar que la presidenta ya fijó una posición clara sobre el tema.

"La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. La pelea que vamos a dar es en contra de la informalidad", afirmó el ministro.

Asimismo, destacó que las medidas del Gobierno estarán enfocadas en fortalecer a las MYPE, que representan la inmensa mayoría del tejido empresarial del país y donde también se registra el mayor nivel de informalidad.

"Estamos utilizando para luchar contra la informalidad una priorización de la micro y pequeña empresa, que es el 99.7% de todas las empresas en el Perú. De ese 99.7%, el 88% es informal", precisó.

La prioridad será formalizar el empleo

Durante la entrevista, Sheput advirtió que la informalidad priva a millones de trabajadores de beneficios esenciales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones, gratificaciones, acceso a pensiones y cobertura de salud.

"En estos momentos hay cerca de 15 millones de peruanos que no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen acceso a una pensión, no tienen acceso a salud. Esa es nuestra preocupación", manifestó.

El ministro insistió en que la estrategia del Ejecutivo busca incorporar a más trabajadores al empleo formal, sin afectar las condiciones de quienes ya cuentan con protección laboral.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno de Keiko Fujimori impulsará medidas para combatir la informalidad laboral, pero remarcó que ello no implicará recortar beneficios de los trabajadores.



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Niega que el borrador represente una reforma oficial

Respecto al documento que generó cuestionamientos por una eventual flexibilización de despidos, Sheput aseguró que se trata únicamente de un insumo elaborado para el debate interno y que nunca fue aprobado como propuesta gubernamental.

"Ese tema ni siquiera se ha discutido, ese es un borrador que yo ni siquiera he visto ni le he dado mayor importancia", señaló.

Más adelante, reiteró que estos documentos son parte del proceso habitual de evaluación dentro del Consejo de Ministros y no constituyen decisiones definitivas.

"El borrador no es la definición, el borrador no es la conclusión, el borrador es un insumo solo para discutirse internamente. Por eso te digo que ha sido perverso difundirlo, algo que ni siquiera tiene ninguna conclusión", sostuvo.

El titular del Ministerio de Trabajo reafirmó que la política laboral del Gobierno estará orientada a reducir la informalidad y ampliar la protección de millones de trabajadores que hoy carecen de derechos básicos.

Al mismo tiempo, descartó que exista alguna iniciativa para recortar beneficios laborales, insistiendo en que cualquier propuesta será discutida con los actores involucrados antes de convertirse en una política oficial.