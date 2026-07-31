Ollanta Humala envía mensaje a su esposa Nadine Heredia tras salir de prisión: "No nos van a vencer"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A su salida del Penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala envió un mensaje a su esposa Nadine Heredia y aseguró que no los vencerán. Esto tras el fallo que ordenó su excarcelación y la anulación de la investigación por presuntos aportes ilícitos en las campañas del 2006 y 2011.

Primeras declaraciones en libertad

Luego de recuperar su libertad, Ollanta Humala se detuvo brevemente para dirigirse a la prensa. Durante su salida del penal de Barbadillo, el exmandatario aprovechó el momento para enviar un mensaje de respaldo a su esposa, Nadine Heredia.

"No nos van a vencer, no nos van a vencer", fueron las palabras del ex mandatario

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | A su salida del Penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala le envió un mensaje a su esposa Nadine Heredia y aseguró que no los vencerán. Esto tras el fallo que ordenó su excarcelación y la anulación de la investigación y juicio en su contra por... pic.twitter.com/qQa3GfC2Zj — Exitosa Noticias (@exitosape) August 1, 2026

Excarcelación tras fallo judicial

Tras permanecer más de un año en el penal de Barbadillo, Ollanta Humala recuperó su libertad luego de la decisión judicial que anuló el proceso seguido en su contra por el caso de los presuntos aportes ilícitos.

Durante su salida del establecimiento penitenciario, el exmandatario cuestionó el accionar del sistema de justicia y sostuvo que tanto él como su familia fueron afectados por el proceso. Además, rechazó nuevamente que Brasil o Venezuela hayan financiado su campaña presidencial.

En los exteriores del penal, decenas de simpatizantes aguardaron la salida del expresidente con pancartas y mensajes de apoyo.

La situación legal de Humala

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó en abril del 2025 a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por lavado de activos, en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano.

La jueza Nayko Coronado Salazar estableció que se halló culpables del delito de lavado de activos agravado a la pareja por el aporte irregular del régimen del fallecido Hugo Chávez para la campaña presidencial del Partido Nacional Peruano en el 2006.

La defensa de Humala Tasso presentó en este año una demanda de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que declare nulo todo el proceso penal. Los magistrados, tras analizar el caso, declararon fundado el requerimiento del expresidente.

La sentencia se dio con cinco votos a favor y dos en contra. Le dieron la razón al exmandatario los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

La salida de Ollanta Humala marca un nuevo escenario en el proceso judicial que enfrentó junto a Nadine Heredia. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el exmandatario recuperó su libertad y volvió a defender su posición frente a las acusaciones en su contra.