Presidenta Keiko Fujimori presenta a Comisionados de Alto Nivel para impulsar reformas clave

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó formalmente en Palacio de Gobierno a los integrantes de las Comisiones de Alto Nivel para las Reformas Estructurales y el Aumento de la Productividad del Perú.

Acompañada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, la mandataria anunció la conformación de cuatro equipos técnicos orientados a elevar la competitividad y superar los principales cuellos de botella del desarrollo nacional.

El diagnóstico del Ejecutivo y la postura de la jefa de Estado

Durante la actividad oficial, la jefa de Estado ofreció un balance sobre las condiciones en las que asumió la conducción del país y la urgencia de aplicar medidas profundas para dinamizar la economía nacional. La mandataria sostuvo que la administración gubernamental busca superar un periodo de estancamiento mediante acciones concretas y decisiones firmes en el parato estatal.

"Hace 50 recibimos un país en crisis. Con muy poca capacidad de respuesta frente a los problemas de los peruanos. Recibimos un Estado en abandono y un Estado contradictorio", aseveró Fujimori.

Asimismo, la presidenta remarcó que para revertir los desafíos estructurales que frenan el crecimiento del país se requiere priorizar la determinación en la toma de decisiones. Bajo esa premisa, enfatizó la necesidad de articular el conocimiento técnico de los especialista con la voluntad del Poder Ejecutivo.

"Tenemos talento, tenemos recursos y tenemos un gran potencial, pero falta algo que ha sido escaso en los últimos tiempos: decisión y coraje político", señaló.

La presidenta Fujimori presentó a los Comisionados de Alto Nivel para reformas estructurales y aumento de la productividad del Perú: Hace 50 días recibimos un país en crisis, con muy poca capacidad de respuesta frente a los problemas de los peruanos ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/MUViFV854V — Canal N (@canalN_) September 16, 2026

Ejes prioritarios, equipo técnico y el respaldo internacional

Las comisiones técnicas enfocarán sus labores en cuatro ejes fundamentales: la reducción de la informalidad laboral, la ampliación del acceso al financiamiento, la optimización de la gestión de la inversión pública y el refuerzo del cumplimiento tributario. Para ello, el grupo de trabajo reúne a destacados economistas del sector privado y la academia, entre los que figuran Gustavo Yamada, Miguel Jaramillo, Martín Naranjo, Milton Von Hesse y Manuel Estela.

Los grupos de trabajo contarán con autonomía térmica, metas fijadas y plazos definidos, garantizando que sus conclusiones sean de libre acceso para la fiscalización ciudadana. El objetivo central de trasladar estas recomendaciones a políticas públicas es generar un impacto positivo directo en la ciudadanía, acelerando la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura básica como carreteras, puentes y sistemas de agua potable en todo el territorio nacional.

La iniciativa cuenta con la asistencia técnica y cooperación financiera de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y delegaciones de la Unión Europea.

En ese sentido, Keiko Fujimori busca sentar las bases de una agenda económica orientada a la productividad y la competitividad, respaldándose en un equipo técnico de alto nivel para viabilizar las reformas estructurales que requiere el país.