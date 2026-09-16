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Miguel Torres expresa preocupación por demora en debate de facultades legislativas: "No es lo que está esperando la población"

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, señaló estar preocupado por la demora en el debate de facultades legislativas y por las propuestas que buscan que estas vuelvan a presentarse.

Miguel Torres expresa preocupación por "dilación" de facultades legislativas
Miguel Torres expresa preocupación por "dilación" de facultades legislativas (Composición Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/09/2026

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 Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, mostró preocupación por una "dilación" que ha habido en tomar una decisión sobre la delegación de facultades legislativas y que adicionalmente hayan propuestas de que el documento de este mecanismo constitucional vuelva a presentarse.

La preocupación de Miguel Torres por las faculatades legislativas

En declaraciones a la prensa, Torres Morales señaló que se debe acelera el debate de la delegación de facultades legislativas que ha presentado el Poder Ejecutivo y que esta no se limita a las medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana y pevenir el fenómeno El Niño, sino que también cuenta con acciones que buscan "poner orden dentro del Estado".

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