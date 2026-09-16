Comisión de Economía de la Cámara de Diputados declara inviable dar facultades legislativas al Gobierno

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados no aprobó el informe final del pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otras.

Tras la postergación la votación para este miércoles 16 de septiembre, el grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación) declaró inviable lo requerido por el Gobierno con nueve votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Informe pasa al archivo

En su sesión llevada a cabo esta tarde, se dio cuenta del texto que recomendó la inviabilidad del otorgamiento de las facultades en ninguno de los 16 extremos de competencia, directa examinados, entre las que destacan la formalización de micro y pequeñas empresas, factoring, financiamiento de emprendimientos, modernización societaria, financiamiento agrario, tasas de interés, finanzas abiertas, remediación ambiental, asociaciones público-privadas, infraestructura, regímenes tributarios empresariales, aduanas y obras por impuestos.

Antes del acto de sufragio, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) planteó una primera cuestión previa, a fin de que se tome en cuenta un informe en minoría; sin embargo, no tuvo respaldo. Posteriormente, planteó una nueva que se vote cada materia analizada; no obstante, su propuesta fue rechazada por mayoría.

Es importante mencionar que, el principal punto en discrepancia fue la propuesta del Poder Ejecutivo de eliminar el tope a las tasas de interés, que actualmente fija que los bancos cobren hasta 114 %.

Según el texto, las tasas promedio que cobran bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite vigente, por lo que los casos de créditos con tasas elevadas no serían suficientes para justificar una eliminación general del tope. Además, advierte que una mayor oferta de crédito no necesariamente implica mayor bienestar si termina elevando la carga financiera o el sobreendeudamiento de los usuarios.

Del mismo modo, fue aprobada, por unanimidad, la conformación del Grupo de Trabajo para la Formalización Económica, Lucha contra la Informalidad y Ampliación de la Base Tributaria, estableciéndose una agenda legislativa propia y paralela enfocada en combatir la informalidad y fortalecer la estructura tributaria nacional.

Comisión de Constitución debatirá predictamen final tras semana de representación

La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), anunció el último lunes 14 de septiembre, que en dos semanas volverá a debatirse el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno.

La titular del grupo de trabajo indicó que en los próximos días será imposible abordar el pedido del Gobierno debido a que entre el 21 y el 25 de septiembre se llevará a cabo la segunda semana de representación del Período Anual de Sesiones 2026-2027, por lo que imposibilitará a los diputados asistir a la Comisión para finiquitar la posición final sobre el pedido de facultades legislativas.

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.