Gobierno oficializa creación de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial de Keiko Fujimori

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 16 de septiembre la creación de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, la cual emitirá una opinión consultiva sobre los temas que le sean consultados por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y parte de su administración.

Lo dispuesto por el Gobierno se enmarca en la Resolución Suprema N.º 271-2026-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, estando refrendada por la mandataria y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde.

Funciones de los integrantes de la Comisión Consultiva serán ad honorem

De acuerdo con el dispositivo, la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial fue creada a través de la sexta disposición complementaria Final del Decreto Supremo N.° 122-2026-PCM. Según el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones Consultivas están conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por resolución suprema.

Asimismo, establece que el cargo es honorario, de confianza y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada. Además, "no genera vínculo laboral". En es ese sentido, se menciona a los cinco integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial:

Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka

Arsenio Oré Guardia

José Chlimper Ackerman

Josefina Takahashi Sato

Milagros Álvarez-Calderón Larco

Las designaciones dan en un contexto donde la mayoría de las comisiones parlamentarias del Congreso han rechazado la posibilidad de darle facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otras.

Senado definirá pedido de viaje a Estados Unidos

El Pleno del Senado de la República debatirá este miércoles 16 de septiembre, el pedido de autorización de viaje presentado por el Ejecutivo, a fin de que la presidenta Keiko Fujimori Higuchi acuda al 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a desarrollarse en Nueva York, Estados Unidos del 21 al 28 de septiembre.

Como se recuerda, el Gobierno presentó el petitorio el pasado viernes 11 de septiembre, un día después del encuentro que sostuvo la mandataria con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y en donde se anunció la incorporación del Perú en el Escudo de las Américas.

De acuerdo con el cronograma de actividades, el pedido de viaje presidencial es del lunes 21 al viernes 25 de septiembre. El Debate General de Alto Nivel del evento iniciará en la mañana del martes 22 de septiembre, con la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras altas autoridades.

Bajo esta consideración, la intervención de la presidenta de la república está prevista en el octavo turno, según la lista provisional de oradores, para las 11:00 horas de Nueva York, con una duración sugerida de 15 minutos.

La agenda por el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas también contempla una recepción a los jefes de delegación para el martes 22 de septiembre. La ceremonia está a cargo del residente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su cónyuge, Melania Trump.

Desde el Ejecutivo se mantienen a la expectativa de que pueda ser aprobado dicho pedido, el cual menciona una serie de reuniones que tendrá la jefa de Estado en Norteamérica.