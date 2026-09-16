Universitario: la película del centenario 'Esta es la U' llega a Prime Video

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Universitario de Deportes ya pueden revivir uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del club a través del catálogo de Prime Video en toda Latinoamérica. La producción cinematográfica captura los momentos más emblemáticos de la institución durante la celebración de sus 100 años de fundación, consolidándose como un documento histórico para la afición crema en toda la región.

El recorrido de la campaña del Centenario y la expansión internacional

La cinta se centra de forma detallada en el desarrollo de la temporada 2024, un periodo histórico en el que el conjunto crema logró consagrarse campeón nacional y sumar la ansiada estrella 28 a su palmarés. A través de material inédito, el filme muestra la intimidad del plantel y los pasajes cruciales de un año caracterizado por la exigencia deportiva y la masiva convocatoria en las tribunas.

El propio club anunció con entusiasmo la llegada de la producción a la plataforma de streaming, invitando a la fanaticada a rememorar el camino recorrido hacia la gloria deportiva durante su año jubilar.

"Ya puedes disfrutar de Esta es la U, la película de nuestro Centenario, a través de @PrimeVideo en toda Latinoamérica. ¡Y muy pronto también en Estados Unidos y España!", publicó el club en sus redes sociales.

Esta distribución inicial marca la primera etapa del despliegue del largometraje en el mercado audiovisual digital, ampliando el alcance del fútbol peruano a nuevos públicos. Se espera que en las próximas semanas la plataforma confirme las fechas oficiales para el lanzamiento en territorio norteamericano y europeo, permitiendo que la comunidad peruana en el extranjero acceda a la producción.

El legado de Universitario y la identidad del hincha crema

Más allá del ámbito estrictamente competitivo de la temporada 2024, la producción profundiza en el sentido de pertenencia de los simpatizantes de la escuadra estudiantil. La narración utiliza los triunfos recientes como un hilo conductor para explicar la dimensión social y cultural que representa la institución en el deporte nacional.

El trabajo audiovisual repasa además los pasajes más representativos del club, conectando las gestas de sus máximos ídolos con la pasión que moviliza a millones de aficionados en cada jornada.

"Revive nuestro legado y conoce la historia que nos hace sentir orgullosos de ser cremas", destacó el mensaje difundido por la institución merengue al público general.

De este modo, el largometraje trasciende la simple crónica de un campeonato para convertirse en un testimonio cinematográfico sobre la cultura de Universitario. La iniciativa fortalece la marca del club en el ámbito internacional, posicionando su historia dentro de las grandes producciones deportivas del streaming.

En ese sentido, Universitario da un paso clave en la preservación y difusión de su memoria institucional, llevando la emoción del año de su Centenario a las pantallas de toda la región a través de Prime Video.