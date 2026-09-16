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Sobre crisis de inseguridad ciudadana

Cámara de Diputados debate este jueves 17 de septiembre para abordar interpelación contra el ministro del Interior

El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará este jueves 17 de septiembre para, entre otros temas, debatir la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Cámara de Diputados sesionará el jueves 17 de septiembre.
Cámara de Diputados sesionará el jueves 17 de septiembre. Congreso

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/09/2026

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El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará este jueves 17 de septiembre a partir de las 10:00 a. m., como parte de la Primera Legislatura del Período Anual de Sesiones 2026-2027

De acuerdo con la agenda documentada publicada en su portal institucional, se llevará a cabo la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo. Además, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los titulares de Defensa e Interior, también han sido citados. 

Sesión interpelatoria tendrá una duración de dos horas 

Con referente a la sesión de interpelación contra el ministro del Interior, el debate parlamentario tendrá una duración de dos horas, según lo acordado -por unanimidad- en la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados que sesionó este miércoles 16 de septiembre, bajo la conducción de su presidente, Óscar Reto Otero.

Las dos horas serán distribuidas de forma proporcional entre los seis grupos parlamentarios, sin tiempo adicional. En ese sentido, el pliego interpelatorio contiene 27 preguntas referidas a la seguridad ciudadana y a las medidas efectivas contra la criminalidad.

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Los diputados solicitaron al titular del Ministerio del Interior, información sobre las acciones implementadas para reducir los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados; los mecanismos empleados para evaluar sus resultados; la coordinación con otras instituciones del Estado y los recursos presupuestales destinados a programas de seguridad ciudadana.

También le plantearon interrogantes sobre la participación de las juntas vecinales, las acciones de protección a los defensores de derechos humanos, los convenios internacionales contra el crimen organizado transnacional y los resultados obtenidos en la investigación de secuestros y desapariciones, entre otros temas.

Otros temas en agenda

Por otro lado, la sesión plenaria abordará el pedido de creación de tres comisiones investigadoras. El primer petitorio son de las bancadas de Ahora Nación y de Juntos por el Perú, mediante la cual proponen que se constituya una Comisión investigadora que investigue los hechos ocurridos (conflictos sociales con posterior fallecidos) tras la asunción al cargo como presidenta de Dina Boluarte.

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Del mismo modo, se encuentra en agenda la propuesta de creación de una Comisión de la verdad y Justicia para esclarecer las muertes de líderes de pueblos originarios, activistas y defensores ambientales, a partir del 1 de enero de 2012. 

Así como, un grupo de trabajo que en 180 días calendario podría investigar la intervención militar llevada a cabo el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

De esta manera, la Cámara de Diputados tendrá una nueva sesión plenaria, la cual podría significar el inicio del fin del primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori. 

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