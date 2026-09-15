Jorge Muñoz atribuye su vacancia de la MML a una represalia política: "Yo era muy crítico con Pedro Castillo"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exalcalde de Lima y actual candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido Avanza País, Jorge Muñoz, reapareció en la escena política nacional para dar su versión sobre el abrupto final de su gestión metropolitana.

en diálogo con Exitosa, Muñoz rompió su silencio respecto a su destitución y aseguró que su salida del sillón municipal estuvo motivada por intereses externos y represalias debido a su constante oposición al entonces presidente de la república, Pedro Castillo.

La sombra de Pedro Castillo y críticas al JNE

En su intervención, Muñoz se esforzó por desmarcar su destitución de cualquier acto delictivo, enfocando su defensa en el tenso clima político que se vivía durante el año 2022. Según su perspectiva, el proceso que terminó apartándolo del cargo fue impulsado por su rol como autoridad opositora.

"Recordemos que en esa época el presidente del Perú era el señor Castillo y yo era muy crítico con Castillo. Así comenzó esta situación a la que después se sumaron algunos otros intereses de otra naturaleza... y se terminó dando una situación de vacancia", declaró el exburgomaestre.

En esa misma línea, el candidato a Miraflores no dudó en lanzar duros cuestionamientos contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral que falló en su contra en última instancia.

Muñoz deslizó que los magistrados no actuaron con total autonomía al momento de resolver su caso, señalando que, si bien el jurado se presume independiente, "también hay algunas influencias y a veces tienen algunos temores". Además, reiteró que la decisión del JNE fue producto de una interpretación "extensiva" y desproporcionada de la norma, buscando dejar "bien claro" que su salida no obedeció a corrupción.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Miraflores por Avanza País, Jorge Muñoz, señaló sobre su vacancia en la Municipalidad de Lima, que se dio por su ingreso al directorio de Sedapal tras ser invitado por el Ministerio de Vivienda.... pic.twitter.com/LmeLgSumln — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2026

La defensa por el caso Sedapal

Para justificar el origen de la controversia legal que le costó el puesto, Muñoz retrocedió hasta enero de 2019, recordando el gigantesco aniego de aguas servidas que afectó a San Juan de Lurigancho. Argumentó que su ingreso al directorio de Sedapal, motivo central de su vacancia, respondió a una invitación directa del Ministerio de Vivienda en medio de esa grave crisis sanitaria.

Según detalló, en ese momento resultaba incomprensible que el alcalde de la capital no tuviera voz ni voto en el directorio de la empresa prestadora del servicio de agua, asegurando además que contaba con informes legales previos que avalaban su doble función y descartaban cualquier impedimento legal.

El retorno de Jorge Muñoz a la contienda electoral marca su intento por reivindicar su imagen pública tras aquel polémico episodio legal. Su postura evidencia una estrategia que busca conectar con el electorado miraflorino al presentarse como una exautoridad que fue apartada por su postura crítica, antes que por una vulneración a la ley de incompatibilidad de cargos públicos.