Senadores y diputados estarán de semana de representación del 21 al 25 de septiembre

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los senadores y diputados desarrollarán desde lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, su segunda semana de representación de la era bicameral correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, conforme a la programación establecida por la Comisión Directiva del Congreso.

Como se recuerda, las fechas quedaron establecidas tras la sesión de la Junta de Portavoces del último 8 de septiembre, las cuales fueron puestas de conocimiento a los 60 senadores y 130 diputados. Asimismo, se acordó que los integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores cuentan con dispensa.

¿En qué consiste la semana de representación?

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Cronograma de la semana de representación para el mes de septiembre.

Proselitismo en semana de representación

A través de la Resolución Legislativa 11306, publicada en septiembre del 2025, fue incorporado el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso de la República, con el objetivo de optimizar el ejercicio los derechos políticos de los legisladores, en adelante.

"Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber", menciona el texto.

Cabe precisar que, el dispositivo legal fue establecido en el marco de las elecciones generales 2026, contexto que se replica en la campaña de las elecciones regionales y municipales que se tendrá su día de votación el próximo domingo 4 de octubre.

De esta manera, los senadores y diputados nuevamente recorrerán todo el Perú para atender las necesidades de la población, principalmente por la inminente llegada del Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.