Cámara de Diputados: comisiones de Modernización y de Desarrollo Agrario aprueban informes que dan facultades legislativas al Ejecutivo

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados aprobó con 10 votos a favor y nueve en contra, el informe de opinión que declara la viabilidad, en materias específicas, del otorgamiento de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que, durante la sesión llevada a cabo este miércoles 16 de septiembre, la titular del grupo de trabajo parlamentario, diputada Paola Martínez Paitán (Renovación Popular), sostuvo que han respondido a cuatro materias consultadas por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entidad que recién analizará los informes de todas las comisiones desde el lunes 28 de septiembre.

Respaldan dar facultades legislativas al Gobierno

Desde la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría abordaron las materias bajo su competencia (simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital; así como reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil).

"Considero también que nuestra Comisión puede dar sus votos a favor de este informe, donde se está opinando que se otorguen las facultades en cuatro materias y en una parcialmente. Solicito a todos, en el ánimo de consenso y de unidad, pensando en el país, y considerando que el Fenómeno El Niño ya es una realidad, que se necesita realmente de nuestro apoyo y nuestra colaboración", expresó.

Del mismo modo, la Comisión aprobó, por unanimidad, la conformación del grupo de trabajo denominado: "Seguimiento y evaluación de la agenda para el fortalecimiento del proceso de descentralización", el cual estará integrado por el diputado proponente, Gilmer Trujillo Zegarra, así como por los legisladores Norma Yarrow (Renovación Popular), Flor Meza (Fuerza Popular), Henry Albañil (Partido Cívico Obras), Paola Martínez (Renovación Popular) y Carlos Domínguez (Fuerza Popular).

Comisión de Desarrollo Agrario también va por la misma línea

Por su parte, la Comisión de Desarrollo Agrario también aprobó el informe que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias directamente vinculadas al sector de los pequeños agricultores y la agricultura familiar en el territorio nacional.

En su sesión realizada durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, fue aprobado el texto con 11 votos a favor y ocho votos en contra. El informe contiene tres conclusiones y recomendaciones para orientar el debate parlamentario.

La primera plantea priorizar la atención de la emergencia climática, incluyendo la implementación de un pool de maquinaria para trabajos de descolmatación, el saneamiento de obras hidráulicas y una adecuada planificación de los recursos hídricos. Asimismo, propone que la Comisión exija al Poder Ejecutivo celeridad en la atención de estas medidas, con plazos perentorios no mayores de 30 días para la emisión de decretos legislativos eficaces.

La segunda recomienda establecer salvaguardas ambientales y de gestión de riesgos, así como disposiciones orientadas a garantizar la interoperabilidad en tiempo real del padrón de productores agrarios. La tercera considera viables los mecanismos de inclusión financiera para reactivar el flujo de créditos destinados a atender emergencias en el sector agrario.

Ambas comisiones hicieron hincapié en la necesidad de respaldar al Ejecutivo en las facultades legislativas solicitadas a finales de agosto último.