'Jhonsson Pulpo': PJ suspende por segunda vez audiencia de prisión preventiva para el jueves 17 de septiembre

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial suspendió por segundo día consecutivo la audiencia que evalúa la prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, y otros detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. La diligencia continuará este jueves 17 de septiembre, tras la captura de otro implicado.

Nuevo detenido es incorporado al caso

La audiencia fue suspendida luego de que el Ministerio Público solicitara incorporar al proceso a Joyce Bereche Macco, de 26 años, detenido esta mañana en Yurimaguas. La decisión fue adoptada por Eduardo Medina Carranza, titular del juzgado que evalúa el pedido de prisión preventiva.

Bereche Macco es señalado como presunto propietario de la camioneta Toyota Hilux utilizada durante el secuestro del empresario. El vehículo habría sido usado por sujetos vestidos de agentes de la Policía Nacional, quienes simularon una intervención para interceptar a Lara.

#AHORA Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad, reanuda la audiencia de prisión preventiva por 36 meses solicitada contra Jhonsson Smit Cruz Torres y otros investigados por su presunta participación... pic.twitter.com/c9lbXzFzUT — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 16, 2026

El caso corresponde a hechos registrados la madrugada del 30 de agosto, cuando el empresario minero fue secuestrado y cuatro de sus acompañantes fueron asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó imágenes captadas por un dron que, según la investigación, era monitoreada por integrantes de 'Los Pulpos'. Este material fue encontrado en el celular de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, quien fue señalado como hombre de confianza de Jhonsson Cruz.

Fiscalía presentó seguimiento con dron

Dicho video dura más de 12 minutos y registra el recorrido de las víctimas desde su salida de la discoteca Nasso hasta la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, donde ocurrió la intervención vinculada con el secuestro.

La fiscal Andrea Lavado Pérez señaló que las imágenes forman parte de las evidencias presentadas en la audiencia. La representante del Ministerio Público indicó que el uso del dron permitió realizar seguimiento desde la salida del local hasta el punto donde ocurrieron los hechos.

Con la incorporación de Joyce Bereche como nuevo investigado, la audiencia continuará con elementos presentados por la Fiscalía sobre el secuestro de Jenss Lara. El Poder Judicial deberá evaluar el pedido fiscal y definir la situación procesal de Jhonsson Pulpo y los trece investigados.

La nueva fecha deja pendiente la decisión sobre la prisión preventiva . La audiencia del jueves 17 de septiembre permitirá continuar con la evaluación judicial correspondiente del pedido fiscal de 36 meses, luego de la segunda suspensión.