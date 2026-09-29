Ruth Luque marca distancia de Ahora Nación y confirma voto a favor para censurar al ministro César Astudillo

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país ha comenzado a generar profundas divisiones en el ámbito parlamentario, evidenciándose de manera particular en el grupo político Ahora Nación. La senadora Ruth Luque ha hecho pública su intención de votar a favor de la moción de censura contra el actual ministro del Interior, César Astudillo, marcando una clara distancia respecto al consenso de su agrupación.

Se distancia del voto mayoritario

La bancada había definido, por mayoría, no respaldar la destitución del funcionario, priorizando la continuidad en el sector frente a la inestabilidad que supondría un nuevo cambio de liderazgo. Sin embargo, para la legisladora, la falta de resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, la extorsión y el crimen organizado justifica plenamente que el ministro dé un paso al costado.

Esta discrepancia, a la que también se suman Indira Huilca y Mirtha Vásquez, expone las dificultades políticas para mantener un discurso unificado frente a un problema que afecta directamente a la población.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La senadora Ruth Luque confirmó que existen diferencias internas en Ahora Nación y señaló que no se ha logrado alcanzar un consenso dentro de la organización política. "No hay consenso", afirmó la parlamentaria.



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El respaldo firme del Ejecutivo

El anuncio de la senadora Luque se produce en un contexto de alta fricción entre los poderes del Estado. Frente a los cuestionamientos legislativos, el Gobierno ha optado por cerrar filas. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha expresado públicamente su respaldo a la gestión de César Astudillo, defendiendo las acciones que viene implementando el Ejecutivo para intentar frenar la ola de criminalidad.

"Quiero expresar todo mi respaldo al ministro Astudillo.[...] Considero que quizás la bancada más radical a la que se obstruye a todo lo que el Gobierno señala y es quien a pedido la censura votará en contra de el pero el resto de grupos políticos yo espero se priorice el valor que tiene el ministro Astudillo", señaló la mandataria.

El respaldo presidencial pretende consolidar la imagen de una administración que no cederá ante la presión del Congreso, insistiendo en que el ministro del Interior es una pieza clave en su estrategia operativa para recuperar el control de las calles y desarticular a las organizaciones criminales que operan en diversas regiones del país.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Ante la pronta moción de censura contra César Astudillo a debatirse este jueves en el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori expresó respaldo hacia su gestión al mando del Ministerio del Interior, afirmando que espera a que las bancadas puedan... pic.twitter.com/Y3sVTZRRmO — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

El debate decisivo en el Parlamento

El desenlace de esta controversia política tendrá lugar este jueves 1 de octubre, fecha en la que el pleno del Congreso someterá a debate y votación la moción de censura contra el titular del pliego. La sesión plenaria proyecta ser un escenario de intensos enfrentamientos verbales y negociaciones de último minuto, donde cada voto será absolutamente determinante para el Gobierno.

La posición disidente de parlamentarios como Ruth Luque podría generar un efecto dominó en otros legisladores aún indecisos o en bancadas políticas que todavía no han definido emitir un voto en bloque. El debate será una prueba de fuego decisiva que determinará si prevalece el respaldo institucional del Ejecutivo o si el Parlamento exige un cambio ministerial radical.