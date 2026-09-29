Jueza de paz fue obligada a hacer "ranas" tras ser acusada de retener S/35 mil en Huánuco

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jueza de paz Blanca Marisol Quinto Arroyo fue sometida a un castigo en Codo del Pozuzo, Huánuco, tras ser acusada de retener S/35 mil vinculados a una separación de bienes. Los ronderos la trasladaron hasta la plaza y la obligaron a realizar "ranas" ante pobladores.

Denuncia por los S/35 mil

El hecho ocurrió el 25 de septiembre en Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca. Una mujer acudió ante las rondas campesinas para denunciar que la jueza intentaba quedarse con S/35 mil entregados por su exconviviente durante separación de bienes.

Tras conocer la denuncia, los integrantes de la ronda campesina intervinieron a Quinto Arroyo y la trasladaron hacia la Plaza de Armas. Los ronderos, intentaron hacerla caminar, pero, ante su negativa, la subieron a un vehículo para llevarla hasta el lugar principal.

Ya en la plaza principal, las mujeres ronderas obligaron a la jueza de paz a realizar 19 ejercicios conocidos como "ranas". El castigo ocurrió ante vecinos y quedó registrado mediante videos que posteriormente fueron posteriormente difundidos a través de redes sociales.

La acusación está relacionada con un acuerdo de separación de bienes entre una pareja. El dinero habría sido entregado a la jueza en ese contexto. La información presenta la retención como una acusación y no como un hecho determinado mediante sentencia judicial.

Dinero habría sido devuelto

Después del episodio la jueza habría devuelto los S/35 mil. Asimismo, para el 28 de septiembre existía un compromiso de entregar S/500 a la denunciante, relacionado con gastos y tiempo empleado para reclamar el dinero.

El caso también generó una posible respuesta legal de parte de Quinto Arroyo. La jueza habría buscado asesoría de un abogado, quien estaría recopilando información para evaluar una denuncia contra integrantes de las rondas campesinas por presunto maltrato y otros delitos.

El episodio fue difundido mediante videos registrados durante el traslado y el castigo. En las imágenes se observa a la jueza frente a pobladores mientras realiza los ejercicios. El material permitió que el caso fuera conocido fuera de Codo del Pozuzo.

La intervención de las rondas campesinas ocurrió luego de que la denunciante recurriera a esta organización para exponer su reclamo por el dinero. Los ronderos asumieron el caso y llevaron a la jueza hasta la plaza, donde se produjo el castigo.

El caso de Blanca Marisol Quinto Arroyo reúne una denuncia por la presunta retención de S/35 mil y un castigo aplicado por ronderos en Huánuco. El dinero habría sido devuelto y también se informó sobre una posible denuncia por presunto maltrato.