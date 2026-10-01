Keiko Fujimori se reunió con representantes de ACNUR para abordar acciones de protección a población vulnerable

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este miércoles una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para abordar acciones de cooperación y protección dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.

Keiko Fujimori se reunió con representantes del ACNUR

Durante la reunión realizada en el Palacio de Gobierno, la mandataria dialogó con Barham Salih, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el organismo internacional y el Estado peruano.

"La presidenta Keiko Fujimori se reunió con representantes de ACNUR para fortalecer la cooperación en la protección y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana", expresó.

Durante la reunión se evaluaron medidas para fortalecer la asistencia y protección de personas que necesitan apoyo internacional, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad o movilidad humana.

"El encuentro permitió avanzar en el apoyo técnico y financiero a las instituciones del Estado encargadas de atender a quienes requieren protección internacional",

Asimismo, se destacó la importancia del apoyo técnico y financiero que ACNUR brinda al Estado peruano, destinado a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de atender y brindar protección a estas poblaciones.

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con representantes de ACNUR para fortalecer la cooperación en la protección y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.



El encuentro permitió avanzar en el apoyo técnico y financiero a las instituciones del... pic.twitter.com/mtj9cKjNLj — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 1, 2026

La reunión se desarrolla en un contexto en el que ACNUR mantiene cooperación con el Gobierno peruano para fortalecer el sistema de protección internacional. Actualmente, el organismo respalda un proceso de actualización de solicitudes de refugio impulsado por la Cancillería peruana, dirigido a personas que solicitaron dicha condición hasta el 7 de febrero de 2026.

Este proceso busca facilitar la actualización de información de los solicitantes y contribuir al procesamiento y resolución de sus casos. ACNUR también brinda apoyo mediante espacios de protección y jornadas de orientación para las personas que requieren asistencia.

Por su parte, Barham Salih, quien asumió como Alto Comisionado de ACNUR en enero de 2026, ha planteado la necesidad de fortalecer la protección internacional y avanzar hacia soluciones duraderas para las personas desplazadas.

De esta manera, el encuentro entre la presidenta Fujimori y el representante de ACNUR permitió reafirmar la cooperación entre el Perú y el organismo de Naciones Unidas, con énfasis en la protección y asistencia de personas en situación de vulnerabilidad y movilidad humana.

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