Presidenta del TC sobre allanamiento a vivienda de Nicanor Boluarte: "Llama la atención, es una medida extraordinaria"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se pronunció sobre el allanamiento a la vivienda del hermano de Dina Boluarte, Nicanor. Según indicó, no ha estudiado el caso, sin embargo, aseguró que existen allanamientos ejecutados por parte de la Fiscalía de la Nación que "llaman la atención".

Sobre diligencias de la Fiscalía

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Pacheco indicó que "llama la atención" el hecho que el Ministerio Público realice diligencias y a pesar de "no hallar nada", vuelva a realizar un allanamiento; ello en referencia al caso en que se involucra a Nicanor Boluarte.

"Hay allanamientos que llaman la atención, que hemos escuchado en audiencias públicas, porque no encuentran nada importante, sin embargo, vuelven a hacer otro allanamiento, entonces sí llama la atención. Es una medida sumamente extraordinaria, no puede ser para ningún ciudadano, lo normal", dijo a Canal N.

De tal modo, la presidenta del Tribunal Constitucional evitó responder si existe o no un posible abuso o persecución ante el allanamiento realizado a la vivienda del hermano de la presidenta, el cual se llevó a cabo el último 27 de agosto. Según indicó, el allanamiento es una medida extraordinaria, por lo que no se debe normalizar en "cualquier ciudadano".

Además, se pronunció respecto a la disposición del TC de suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato. Sobre ello, indicó que esta medida no solo fija pautas para el caso de Boluarte, sino para quien asuma la figura presidencial.

"Cuando en un momento dado, el Ministerio Público abre una carpeta fiscal porque ve indicios de delito, entonces tiene que juntar todos los datos que considere necesario para pedirle al presidente de la República una declaración (...) Es decir, que haga una investigación cuidadosa con la finalidad de pedir el aporte que pueda dar el presidente, pero no citarlo muchas veces porque se perdería la razón de ser de su puesto", fundamentó Pacheco.

Sobre posible reapertura de 'El Frontón'

En otro momento, Pacheco se refirió a la posible reapertura del penal 'El Frontón', medida anunciada por la propia presidenta Dina Boluarte, el cual sería un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.

Al respecto, indicó que si bien se necesita un nuevo penal debido a la acumulación de internos en los penales ya existentes, no considera correcto que dicho lugar tenga las características similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador, construida en la gestión de Nayib Bukele.

"Es indudable que necesitamos un ambiente más para las personas que están privadas de su libertad, pero confío en que ese penal no tenga las características de las cárceles de Bukele, donde yo creo que se violan derechos fundamentales. Vemos seres humanos que están enjaulados, que no tienen ningún tipo de intimidad (...)", enfatizó.

De esta manera, la presidenta del TC, Luz Pacheco, se pronunció sobre el allanamiento a la vivienda del hermano de Dina Boluarte, Nicanor. Según indicó, la Fiscalía de la Nación no puede realizar dichas diligencias que son medidas extraordinarias a "cualquier persona" normalizándolo.