Delia Espinoza aclara efectos de la sentencia del TC y asegura que investigaciones contra Boluarte continúan

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aclaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no ha suspendido todos los casos en los que el Ministerio Público investiga a la presidenta Dina Boluarte, como se ha difundido en algunos medios y por parte de ciertos abogados.

En declaraciones a un medio de comunicación, la magistrada señaló que existen interpretaciones que confunden a la opinión pública y que, en su opinión, favorecen a la criminalidad. "Esa difusión ha sido hecha por varios abogados que se dicen independientes pero en el fondo en realidad creo que están yendo a favor de la criminalidad", afirmó.

Los alcances de la sentencia

Espinoza explicó que la resolución del TC solo alcanza a tres casos específicos: la investigación por presunta criminalidad organizada de Boluarte junto a funcionarios y su hermano; el caso relacionado con las protestas sociales; y el denominado caso del Cofre.

"Solamente ha suspendido tres casos, tres casos ya están en manos del Congreso con denuncias constitucionales, por lo tanto ahí no hay mayor efecto. No ha suspendido nada más", detalló.

Asimismo, la fiscal subrayó que la sentencia incluye únicamente pautas de actuación, entendidas como recomendaciones, más no órdenes vinculantes para el Ministerio Público. En ese sentido, enfatizó que el Ministerio Público es un ente autónomo.

"En otra parte de su resolución dice que nos dan pautas de actuación. Muy bien, lo tomamos positivamente. Pautas son: sugerencias, recomendaciones. Porque ninguna otra autoridad puede imponer a un Ministerio Público qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer, porque somos autónomos", enfatizó.

Defensa de la autonomía del Ministerio Público

La fiscal de la Nación insistió en que el Ministerio Público mantendrá su independencia frente a otras instituciones del Estado. "Es tan autónomo el Tribunal Constitucional en su función de control concentrado de la Constitución, y nosotros somos muy autónomos en nuestra obligación de perseguir el delito. Por lo tanto, no se nos ha vulnerado nada y la misma presidenta del Tribunal Constitucional lo ha dicho", indicó Espinoza.

Con esta posición, reafirmó que la Fiscalía continuará con las investigaciones contra la figura presidencial, sea quien fuera el jefe de Estado en funciones. "Nosotros vamos a seguir trabajando e investigando la figura presidencial, sea quien fuera el presidente, mujer o varón", sostuvo.

En ese sentido, Espinoza también aprovechó para reiterar que el Ministerio Público mantiene su compromiso con la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, respetando el marco constitucional y la separación de poderes. En esa línea, instó a la ciudadanía a no dejarse confundir por interpretaciones parciales del fallo del TC.

Las declaraciones de Delia Espinoza buscan despejar dudas sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en los procesos que involucran a la presidenta Dina Boluarte. La fiscal de la Nación fue enfática al señalar que el fallo solo alcanza a tres casos específicos y que el Ministerio Público conserva su autonomía para continuar investigando delitos, incluso si están vinculados a la más alta investidura del país.