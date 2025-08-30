RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Contundente respuesta

Cancillería rechaza dichos de la presidenta de México tras reunión con abogado de Pedro Castillo: "No es un perseguido político"

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú rechazó tajantemente la reunión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el abogado de Pedro Castillo. La mandataria acusó al gobierno peruano de discriminación y persecución política.

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/08/2025

La Cancillería del Perú publicó un comunicado en sus plataformas oficiales donde rechazó rotundamente las recientes expresiones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra recluido de su libertad en el Penal de Barbadillo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la mandataria del país norteamericano acusó al actual gobierno de Dina Boluarte de perseguir políticamente y discriminar al exjefe de Estado tras reunirse con su abogado en el Palacio Nacional de dicha nación.

"En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La ONU debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos", indicó.

Cancillería rechaza expresiones de Claudia Sheinbaum sobre Pedro Castillo

Es importante aclarar que no es la primera vez que el gobierno mexicano se muestra a favor de Pedro Castillo tras su reclusión en el Penal de Barbadillo. Como es sabido, la familia del expresidente se encuentra asilada en este país luego que su gobierno fuera derrocado a finales del 2022.

Justamente, el comunicado de la Cancillería rechaza la acusación hecha por Claudia Sheinbaum y aseguró que el expresidente cometió un delito grave el cual fue realizado aquel 7 de diciembre del 2022 cuando intentó disolver el Congreso de la República a través de un mensaje a la Nación que ya quedó en la historia.

"El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum. Estos hechos constituyeron un golpe de Estado fallido y el quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Cancillería Claudia Sheinbaum Discriminación Golpe de Estado fallido Pedro Castillo persecución política presidenta de México

