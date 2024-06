Rafael López Aliaga arremete contra PPK por criticar su gestión como alcalde de Lima: "Cómplice de Odebrecht"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió contra el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien lo cuestionó por no cumplir sus promesas de campaña. Así no escatimó en calificar al exmandatario como un "delincuente" y un "cómplice de Odebrecht".

En una conferencia, el burgomaestre de la capital respondió ante unas recientes declaraciones del exjefe de la República, quien criticó la gestión municipal del líder de Renovación Popular.

Ante estas acusaciones, Aliaga no escatimó en críticas hacia el exmandatario, calificándolo de "delincuente" y recordando su vinculación con la compañía brasileña Odebrecht.

Asimismo, el principal funcionario continuó con sus duras palabras hacia PPK, a quien tildó de cínico y a quien le hizo recordar que en su gestión nunca hizo algo similar.

"No seas cínico, todavía, que has robado al Perú. Delincuente, cómplice de Odebrecht. Hemos traído 10 mil motos, cosa que no hiciste en tu vida", señaló Aliaga en su participación.