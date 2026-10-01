Sylvester Stallone recuerda cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo Sage: "Nunca lo olvidaré, fue tan frío"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sylvester Stallone volvió a recordar la muerte de su hijo Sage, ocurrida en 2012, y reveló detalles sobre cómo recibió la noticia. El actor contó que un familiar le comunicó el fallecimiento mediante una llamada inesperada, mientras atravesaba los momentos más dolorosos de su vida.

Stallone recordó la llamada que recibió

El intérprete de Rocky habló nuevamente sobre Sage durante una entrevista con The New York Times, donde abordó recuerdos familiares y experiencias relacionadas con su carrera. Stallone recordó especialmente la llamada del nuevo esposo de su madre, un médico al que apenas conocía.

"Nunca lo olvidaré, hacía muchísimo frío: el nuevo marido de mi madre, a quien ni siquiera conocía, que era médico, me llamó y me dijo: 'Sly, se ha ido. Sage, se ha ido'', anunció.

Stallone explicó que inicialmente no comprendió lo ocurrido porque preguntó adónde se había ido Sage. Después, el hombre aclaró que había muerto. El actor recordó que, tras escuchar esas palabras, sintió que todo se detenía mientras intentaba asimilar la inesperada noticia sobre su hijo mayor.

Durante los días siguientes, Stallone se concentró en las tareas relacionadas con el funeral y en atender asuntos familiares. Esa etapa, según relató, le permitió mantenerse ocupado temporalmente. Sin embargo, aproximadamente una semana después, las emociones aumentaron cuando permaneció solo en su habitación en silencio.

"Estaba solo en mi habitación, y de repente solté un lamento que nunca antes ni después he vuelto a escuchar. Era simplemente dolor, pena y culpa. No era humano" indicó.

Sylvester Stallone EMOTIONALLY opens up about the PAINFUL loss of his son Sage at just 36, revealing the BRUTAL way he found out over the phone and how the GUILT afterward left him constantly wondering what he could've done differently 💔



"About a week later, I was all alone in... pic.twitter.com/yVKRQn5xWb — Killa 🌺 (@KillaKreww) September 26, 2026

Sage Stallone murió en 2012

El actor también habló de la culpa que experimentó después de la muerte de Sage. Recordó las preguntas que surgieron entonces sobre lo que pudo haber hecho, si debió estar presente o si alguna decisión diferente habría cambiado las circunstancias posteriores de aquella pérdida familiar.

Sage Stallone murió a los 36 años y fue encontrado sin vida en su vivienda de Los Ángeles, en julio de 2012. El actor señaló que la causa estuvo relacionada con una enfermedad de las arterias coronarias asociada con aterosclerosis.

Sage Stallone

Sage fue el primer hijo de Stallone y de la actriz Sasha Czack. También desarrolló una carrera cinematográfica y compartió pantalla con su padre en Rocky V, estrenada en 1990, donde interpretó a Robert Balboa Jr., hijo del personaje de Stallone en esa cinta familiar.

Años después, Stallone volvió sobre esa relación familiar en el documental Sly, estrenado por Netflix en 2023. Allí explicó que algunas experiencias personales influyeron en situaciones mostradas en sus películas y reconoció que, en ocasiones, antepuso su carrera a la familia durante su trayectoria profesional.