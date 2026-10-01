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Francis Allison anuncia que Luis Miguel Llanos declina candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Miguel Llanos declinó su candidatura a la alcaldía de Lima y anunció su respaldo a Francis Allison de cara a las próximas elecciones municipales.

Allison anuncia que Luis Miguel Llanos declina candidatura a Lima
Allison anuncia que Luis Miguel Llanos declina candidatura a Lima (Composición Exitosa)

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2026

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El candidato a la alcaldía de Lima por Progresemos, Luis Miguel Llanos, anunció su decisión de declinar su candidatura y brindar su respaldo a Francis Allison, de cara a las próximas elecciones municipales. El anuncio fue difundido por ambos políticos a través de sus redes sociales, donde destacaron coincidencias en sus propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Luis Miguel Llanos se une a la candidatura de Francis Allison

A través de sus plataformas digitales, Francis Allison confirmó el respaldo de Luis Miguel Llanos y señaló que ambos comparten una posición frente a la delincuencia

"Estoy con Luis Miguel Llanos, tú lo conoces, actual candidato a la alcaldía de Lima por el partido Progresemos, quien ha decidido declinar a su candidatura para apoyar la mía porque tenemos ideas coincidentes en lo que es la lucha contra la delincuencia", detalló Allison.

En sentido, sostuvo que la seguridad ciudadana debe ser una de las principales prioridades de quien asuma la conducción de la capital. En ese sentido, afirmó que su propuesta busca enfrentar directamente a las organizaciones criminales y garantizar mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos.

"Luis Miguel Llanos declina a su candidatura a la alcaldía de Lima y se suma a la mía. Nos une la clara visión de que la delincuencia debe ser enfrentada con mano firme. Gobernar es proteger", expresó Francis Allison en sus redes sociales.

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Por su parte, Luis Miguel Llanos también confirmó públicamente su decisión de apartarse de la contienda electoral y respaldar a Allison. En su mensaje difundido en redes sociales, destacó la necesidad de unir esfuerzos frente a los problemas que, según sostuvo, afectan a la ciudad.

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"Señores, la unión hace la fuerza. Entonces, si Allison, vamos a ir con todo. Estoy desprendiéndome políticamente para llegar a algo porque el resto no lo quiere resolver", enfatizó Llanos.

De esta manera, el excandidato de Progresemos manifestó su disposición a sumar su respaldo político al proyecto encabezado por Allison, poniendo énfasis en la coincidencia de ambos respecto a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La decisión de Llanos modifica su participación en la contienda por la alcaldía de Lima y se produce en la etapa previa a las elecciones municipales, en la que las distintas agrupaciones vienen definiendo sus candidaturas y estrategias electorales.

Finalmente, el respaldo anunciado por Luis Miguel Llanos a Francis Allison se sustenta, según las declaraciones de ambos, en coincidencias relacionadas principalmente con la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

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