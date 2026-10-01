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Carlos Bruce se reunirá con observadores de la OEA: "Preocupado por situaciones irregulares"

Carlos Bruce anunció que se reunirá con la misión de observadores de la OEA para exponer la situación electoral de Rafael López Aliaga y la falta de un pronunciamiento del JNE.

Carlos Bruce se reunirá con observadores de la OEA
Carlos Bruce se reunirá con observadores de la OEA (Composición Exitosa)

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2026

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El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, informó que se reunirá con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponer sus cuestionamientos sobre la situación electoral de Rafael López Aliaga.

Carlos Bruce sostendrá reunión con observadores de la OEA

Como parte de su diálogo con Exitosa, Carlos Bruce mencionó que, la falta de un pronunciamiento del JNE no permite conocer quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayor votación.

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