Carlos Bruce se reunirá con observadores de la OEA: "Preocupado por situaciones irregulares"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, informó que se reunirá con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponer sus cuestionamientos sobre la situación electoral de Rafael López Aliaga.

Carlos Bruce sostendrá reunión con observadores de la OEA

Como parte de su diálogo con Exitosa, Carlos Bruce mencionó que, la falta de un pronunciamiento del JNE no permite conocer quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayor votación.

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