Regresa Juan José Santiváñez: Juró como ministro de Justicia, tras renuncia de Juan Alcántara

La presidenta Dina Boluarte tomará juramento a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, tras ser censurado meses atrás por cuestionamientos en su gestión en la cartera del Interior.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/08/2025

En ceremonia oficial desarrollada en la sede del Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer, tras la renuncia de los exfuncionarios a los puestos.

Con la dimisión de Juan Alcántara al MINJUSDH, se anunció el retorno de Juan José Santiváñez, quien fue censurado de la cartera del Interior por cuestionamientos durante su gestión.

Cuestionado regreso

En la cere

