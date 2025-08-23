RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Desde el 24 al 27 de agosto

Ministros se van de viaje: Autorizan desplazamiento de canciller y otros tres titulares a Europa y Chile

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del canciller y otros tres ministros a Europa y Chile desde el 24 al 27 de agosto, para cumplir con una agenda protocolar.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y del titular de Defensa, Walter Astudillo, a Suecia y Francia para cumplir una agenda de trabajo entre el 24 y 27 de agosto de 2025.

Reuniones bilaterales en Suecia y Francia

Según las resoluciones supremas N.° 172-2025-PCM y N.° 174-2025-PCM, publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, ambos ministros viajarán primero a Estocolmo, donde el 27 se reunirán con sus homólogos suecos.

Posteriormente, al día siguiente, sostendrán encuentros con autoridades de alto nivel en París. El objetivo de estas reuniones es dar continuidad y seguimiento a los compromisos de la agenda bilateral que fueron establecidos durante la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Francia.

En tanto dure la ausencia de Schialer y Astudillo, los despachos de Relaciones Exteriores y Defensa serán encargados al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Las resoluciones llevan la firma de la mandataria Dina Boluarte, del jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, y del ministro de Defensa, Walter Astudillo.

Viaje del ministro de Energía y Minas a Chile

El Ejecutivo también autorizó la salida del país del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. Mediante la Resolución Suprema N.° 171-2025-PCM se dispuso su participación en la XV Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), que se celebrará en Santiago de Chile entre el 24 y 27 de agosto.

Durante su ausencia, el despacho de Energía y Minas quedará a cargo del titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Asimismo, se autorizó el viaje del propio ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, al Reino Unido y España. La Resolución Suprema N.° 173-2025-PCM detalla que la visita se desarrollará del 6 al 12 de septiembre de 2025 con el fin de participar en el Roadshow inPERÚ Europa 2025.

Este evento busca promover inversiones y fortalecer la confianza de los mercados europeos en la economía peruana, a través de encuentros con empresarios, inversionistas y autoridades financieras.

Durante la ausencia de Pérez Reyes, el despacho de Economía y Finanzas será encargado al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

Contexto de las autorizaciones

La publicación de estas resoluciones en El Peruano responde a lo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que requieren la autorización expresa para que ministros de Estado salgan del país.

Con la autorización de viaje para el canciller y tres ministros de Estado, el Ejecutivo busca garantizar que los asuntos prioritarios en materia de política exterior, defensa, minería y economía mantengan continuidad y representación activa en escenarios internacionales.

