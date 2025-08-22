Delia Espinoza sobre posible traslado de Vizcarra a penal de Lurigancho: "Es un tema ajeno a nuestras competencias"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció respecto a la posibilidad de trasladar al expresidente Martín Vizcarra del penal de Barbadillo al penal de Lurigancho. Según precisó, no le corresponde al Ministerio Público opinar sobre el tema, debido a que es ajeno a sus competencias.

Evita brindar opinión

Mediante una conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público indicó que dicho tema le compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) debido a que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es una entidad adscrita a dicha cartera.

"Al ser un tema netamente administrativo, que corresponde al INPE, una entidad que es parte del Ministerio de Justicia, sería bueno preguntarle al ministro de Justicia o al jefe del INPE, ellos son los que tendrían que explicar las razones (...) No corresponde al Ministerio Público opinar porque es un tema ajeno a nuestras competencias y a nuestras atribuciones", dijo a la prensa, este viernes 22 de agosto.

De tal modo, Espinoza evitó brindar una opinión respecto de la situación penal del exmandatario Vizcarra Cornejo luego que el INPE declaró nula la clasificación que permitiría estadía en el penal de Barbadillo, debido a que se detectaron irregularidades correspondientes a su puntuación como recluso.

En tal sentido, precisó que lo ideal es que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara o el jefe del INPE, Iván Paredes, sean quienes respondan y brinden las explicaciones necesarias.

Junta de Clasificación decidirá situación carcelaria de Vizcarra

Cabe mencionar que, la situación carcelaria del expresidente Martín Vizcarra se definirá este viernes 22 de agosto, según informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes. Luego de la anulación de la resolución que establecía el encarcelamiento de Vizcarra en el penal Barbadillo, en Ate, por 5 meses, como cumplimiento de prisión preventiva, Paredes estimó fecha para que se establezca a qué centro conducirán a Vizcarra.

"Yo creo que debe ser mañana, atendiendo a los tiempos que aparecen en esta resolución", comentó a la prensa.

No obstante, recalcó que, según el puntaje que le otorgó la junta de clasificación y la norma vigente, el exmandatario debería ser enviado a Lurigancho.

