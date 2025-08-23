Santiváñez volvió: "Buscan darle un salvavidas, extender el antejuicio político y empoderarlo", cuestiona Diego Bazán

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Diego Bazán, se pronunció respecto a la juramentación de Juan José Santiváñez, como nuevo ministro de Justicia. Sobre ello, precisó que se le estaría brindando una "protección adicional" al exministro del Interior, quien fue censurado del cargo el pasado 21 de marzo.

Cuestiona juramentación de Santiváñez

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario cuestionó severamente la decisión de Boluarte Zegarra de aceptar el retorno de Santiváñez como parte del Consejo de Ministros. Según precisó, el actual titular del Ministerio de Justicia "nunca perdió su cuota de poder en el Ejecutivo".

"Hoy, lo que se hace es darle una protección adicional para el señor Santiváñez porque hay que recordar que el ministro tiene antejuicio político y hoy lo que se hace es darle otro salvavidas, extenderle el antejuicio político durante incluso cinco años después que deje su cargo. Es una estrategia bien armada, es darle un salvavidas osea extenderle el antejuicio político al señor Santiváñez, empoderarlo en el Gabinete", dijo a Canal N, este sábado 23 de agosto.

De tal modo, calificó de "irresponsable" la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Además, consideró que Santiváñez fue y continúa siendo la persona más cercana a la presidenta Dina Boluarte.

Diego Bazán, congresista: Se le da una protección adicional a Juan José Santiváñez, porque como ministro tiene antejuicio político y se le da otro salvavidas



En tal sentido, indicó que los otros cambios realizados este sábado 23 de agosto, al medio día, exactamente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), responden únicamente a la designación a Santiváñez en la cartera de Justicia. "Hubiera sido más escandaloso", señaló.

"Santiváñez era el asesor en la sombra de Dina Boluarte"

Cabe mencionar que, Diego Bazán aseguró que Santiváñez nunca dejó el poder a pesar de haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior (Mininter); ello en el marco de su desempeño como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial.

"El hecho de que haya estado despachando durante los últimos meses en Palacio de Gobierno, nos indica que es el asesor no en el puesto que se le había asignado, sino era el asesor en la sombra de la señora Dina Boluarte y no me queda duda que también despachaba con los ministros y tenía gran influencia sobre los ministros", enfatizó el congresista.

Además, Bazán consideró que la mandataria Dina Boluarte le estaría otorgando un tipo de "salvavidas" a Santiváñez, en el marco de las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades. Según precisó, se le ha dado una "protección" debido a que le han extendido el antejuicio político ante las investigaciones en su contra.

De esta manera, el parlamentario de Renovación Popular, Diego Bazán, indicó que desde el Ejecutivo se ha "armado una estrategia" para "proteger" a Santiváñez ante las investigaciones en su contra; ello tras su juramentación como nuevo titular del Ministerio de Justicia.