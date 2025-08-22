Dina Boluarte califica de 'pinochos' a exministros que critican su gestión: "No dicen la verdad"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte mencionó que los exministros del Interior de pasadas gestiones eran 'pinochos' durante el discurso de la inauguración de una nueva comisaría para Lambayeque.

Durante la tarde del viernes, la presidente de la República, Dina Boluarte, llegó al distrito de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque para inaugurar la comisaría 'La Despensa' que cuenta con 3 pisos y 80 efectivos policiales. La presidenta fue acompañada por un conjunto de ministros como el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury; el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro y el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria.

El excongresista de la República y ahora gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, recibió a la mandataria y brindó unas palabras para luego darle paso a la presidenta que inició reconociendo el valor de la Policía Nacional.

Boluarte continuó su discurso indicando el tiempo que la obra estuvo paralizada para, poco a poco, ir involucrando a los anteriores gobiernos y comenzar a resaltar la labor de su gestión.

"Que gobiernos pasados no hayan tenido en cuenta las necesidades de la población de ese distrito, de no haberse preocupado por la seguridad ciudadana y por la tranquilidad, comodidad de nuestros policías"

La presidenta Dina Boluarte se mostró disgustada por las declaraciones que exministros del Interior comentan con los noticieros e increpó los comentarios que indican que su gobierno no hace nada. Es en este momento que Boluarte compara las declaraciones 'malintencionadas' con el personaje animado 'Pinocho' aludiendo que esos comentarios lanzados son falsos.

"Después de siete años y cuatro gobiernos y un sinfín de ministros del interior (...), hablan con tanto valor de la verdad que si se pusiera en historia real, el cuento de Pinocho, su nariz atravesaría las cámaras de ese noticiero. A ellos a los que no dicen la verdad y solo critican les pregunto si cuando fueron ministros entonces ¿por qué no hicieron nada cuando estuvieron en el poder?", increpó.

"Tuvo que venir una presidenta mujer, una mujer andina, de Chalhuanca a destrabar este proyecto" continuó diciendo la mandataria para enfatizar que el gobierno que lidera no es todo lo que dice la prensa y los exministros 'Pinochos'. Sin embargo, durante el gobierno de la propia Boluarte, han habido 8 exministros del Interior en un periodo de casi 3 años.

Noticia en desarrollo...