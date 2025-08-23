The Beatles retorna a la música: Publicarán remasterización de documental 'Anthology', un nuevo álbum y más

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los fanáticos de The Beatles recibieron excelentes noticias el último jueves 21 de agosto. Debido a que las redes sociales de la banda inglesa anunciaron que el documental 'Anthology' será lanzado oficialmente en la plataforma Disney+, en el que añadirán un nuevo episodio. Además, la trilogía de este material será expandida con un nuevo disco, que incluirá trece grabaciones inéditas.

El anuncio

El anuncio del nuevo álbum de la banda más influyente de la música llegó primero a través de Paul McCartney, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que posteriormente fue confirmado por el sitio oficial del grupo. Asimismo, Ringo Starr acompañó también este relanzamiento.

Esta iniciativa marca el regreso del documental 'Anthology', lanzada por primera vez hace tres décadas. Fue pionera al permitir que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contaran su propia historia acercando a los fanáticos a los triunfos y dificultades del grupo de Liverpool.

El documental 'Anthology'

En tal sentido, el documental de los artistas ingleses retorna como una serie de nueve partes, que se transmitirá en la plataforma Disney+ desde el 26 de noviembre. Junto con los episodios originales restaurados, el recién agregado 'Episodio Nueve' presentará imágenes inéditas detrás de escena de 1994 y 1995 cuando McCartney, Harrison y Starr se reunieron para trabajar en el proyecto y reflexionar sobre su historia compartida.

Cabe resaltar que, el proyecto ha sido restaurado y remasterizado por el equipo de producción de Apple Corps, en colaboración con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post de Peter Jackson, además de Giles Martin, cuyas nuevas mezclas de audio se escucharán en la mayor parte de la música.

Un nuevo álbum y libro

Este documental no solo se limita a lo audiovisual, sino también habrá música inédita. Giles Martin, hijo del histórico George Martin (productor de la banda), se encargó de remasterizar los tres discos originales y preparar un nuevo volumen.

El nuevo material discográfico llegará el 21 de noviembre, en este se escuchará tomas descartadas de las sesiones de los 90, demos inéditos y nuevas mezclas de temas como 'Free as a Bird' y 'Real Love'. Dichas versiones incluyen voces de John Lennon con técnicas modernas. Finalmente, el 14 de octubre una edición actualizada del libro 'Anthology', con fotografías, entrevistas y testimonios ampliados.

De esta manera, se anunció que The Beatles retorna con un proyecto que combina música, material audiovisual y archivos históricos.