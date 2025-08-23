Christian Cueva sorprende con INESPERADO regalo ¿a Pamela López?: "Llegó un sobrecito"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva siguen sorprendiendo. Esta vez, la influencer reveló que el futbolista del Emelec hizo un inesperado regalo tras su conciliación para el régimen de visitas a sus hijos.

Pamela López revela voucher de gastos de sus hijos

Tras meses de enfrentamiento mediático, parece que hay bandera blanca entre la trujillana y el popular 'Aladino'. Esta semana, Pamela López dio a conocer que logró llegar a un acuerdo con el exjugador de Alianza Lima por el régimen de visitas, lo que le permitirá a él poder ver a sus tres menores hijos.

Sin embargo, surgió nuevos cuestionamientos contra Pamela López, ya que durante una transmisión en vivo arremetió contra 'Cuevita', asegurando que los 12 mil soles recién abonados por 'Aladino' en medio de su conflicto legal, no eran suficientes para solventar a sus menores por lo que exige que esta cifra aumente considerablemente.

Incluso, se animó a mostrar un voucher en 'América Hoy', para avalar su pedido. En aquel momento, la trujillana aseguró que en solo una salida, por el 'Día del Niño' habría gastado más de 800 soles.

"Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan", escribió la pareja de Paul Michael.

Pamela López 'explota' contra Christian Cueva por depositarle solo 12 mil soles.

Regalo de Christian Cueva que sorprendió a Pamela López

Sin embargo, tras una reciente entrevista a un conocido programa de espectáculos, dejaría entrever que la actual pareja de Paul Michael se olvidó de señalar el regalo que le habría realizado el 'pelotero' a sus hijos por esa fecha especial.

Pues bien, en una última conversación, Pamela López se animó a detallar que Christian envió un detalle económico a sus pequeños y explicó que debido a compromisos laborales no pudo estar presente con ellos, pero sí lograron recibir el regalo de su progenitor para que puedan disfrutar de su celebración.

"Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete ", indicó la popular 'KittyPam'.

De esta manera, pese a que no pudo dar detalles de su conciliación por el régimen de visitas a sus hijos, la influencer Pamela López sí se animó a confesar que el futbolista Christian Cueva les dio un inesperado regalo: "un sobrecito con un dinero".