Delia Espinoza sobre fallo del TC a favor de Boluarte: "El TC ha sido cuidadoso en no limitar la acción del Ministerio Público"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció respecto del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones contra Dina Boluarte. Sobre ello, Espinoza indicó que no se ha irrespetado la autonomía del Ministerio Público en este caso. "El TC ha sido cuidadoso en no limitar totalmente nuestra acción", precisó.

Fiscal de la Nación sobre fallo del TC

Mediante una conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público indicó que existe una "preocupación" por su parte debido a que el TC habría dejado varios "aspectos al aire" respecto a la decisión sobre las investigaciones contra Boluarte.

"Hay algo muy importante, el Tribunal Constitucional ha sido muy cuidadoso, y de la lectura, nosotros podemos, no deducir, sino vemos con claridad que ha sido cuidadoso en no limitar totalmente la acción del Ministerio Público (...) Podremos disponer estas diligencias, conclusión, podemos continuar investigando en tanto se siga la dignidad de la presidenta y de todos los peruanos", dijo a la prensa, este viernes 22 de agosto.

De tal modo, Espinoza indicó que las tres investigaciones, que el TC ordenó suspender, ya contaban con denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso de la República, por lo tanto, dicha suspensión "quedaría sin mayor consecuencia, hasta que culmine el mandato de la presidenta.

En tal sentido, se refirió a las 'Pautas de competencia institucional' establecidas por el Tribunal Constitucional. Según precisó, al analizar la resolución de dicha institución, se tiene en cuenta que el fiscal a cargo del caso seguido contra la mandataria, podrá tomar en cuenta dichas recomendaciones. "No dice 'deberá disponer'", detalló.

Espinoza rechazó haber afectado investidura de Boluarte

Cabe mencionar que, la fiscal de la Nación indicó que, hasta el día de hoy, la presidenta Boluarte cuenta con 67 denuncias, de las cuales, 29 están totalmente archivadas. Según precisó, más del 90% de las 67 denuncias, han sido presentadas por ciudadanos. Asimismo, indicó que otras 29 se encuentran en trámite y 9 están en el Parlamento (3 archivadas).

Además, Espinoza se mostró de acuerdo con el argumento del TC que señala "no se afecte la honorabilidad, la investidura" y más de Boluarte. Ante ello, indicó que durante su gestión, en todas las investigaciones, solo se ha citado a la presidenta, tres veces.

"El Ministerio Público ante las más altas autoridades, presidentes, congresistas, todos, y como la ley lo señala, tiene que respetarse sus horarios, sus agendas y eso siempre el Ministerio Público lo ha tenido presente (...) Nunca se le ha proferido algún término o acción que ofenda o menoscabe su investidura o la dignidad no solo del cargo, sino personal", enfatizó la fiscal de la Nación.

De esta manera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que el Tribunal Constitucional fue muy "cuidadoso" en su decisión y no ha limitado totalmente la acción del Ministerio Público respecto de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.