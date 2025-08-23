RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lo desaprueban

Congresistas indignados ante el nombramiento de Juan José Santivañez como ministro de Justicia

Los congresistas de la República rechazaron la designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia y tomaron las redes sociales para manifestar su desaprobación.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/08/2025

Tras la juramentación de Juan José Santivañez al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, las reacciones ante su vuelta al Ejecutivo no se hicieron esperar, especialmente manifestaciones de indignación. 

Congresistas indignados

En la juramentación, además de Santivañez, se dio el cambio en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues juramentó Ana Peña, sucediendo a Fanny Montellanos en dicho despacho. Montellanos, por su parte, fue designada en la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en reemplazo de Leslie Urteaga. 

Lo más resaltante de estos tres cambios fue la reincorporación de Santivañez, las reacciones no se hicieron esperar ya los minutos se observaron publicaciones de congresistas como Sigrid Bazán.

La parlamentaria calificó de "descarado" el que la presidenta Dina Boluarte nombrara nuevamente a Santivañez como ministro. Además, acusó a la mandataria de aferrarse a su "séquito".

"Con total descaro Dina vuelve a nombrar como ministro a Santivañez, no le importa que haya sido ya censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para mantener la ilusión de poder", expresó. 

Parlamentarios consideran designación como burla

Por su parte, la legisladora Flor Pablo, tomó su cuenta de X para expresar su desacuerdo a la designación de Santivañez. Consideró una burla a los ciudadanos el nombramiento.

"Dina Boluarte se burla de los peruanos al nombrar como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, el censurado exministro del Interior y el peor que tuvimos", recordó. 

Asimismo, denunció que la designación tendrá efectos negativos en la cartera de Justicia, pues aseguró que se usará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como una herramienta de castigo. 

"Su llegada anuncia que van a usar el INPE para castigar opositores, allanar la salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y asegurar la impunidad. Esta designación confirma una nueva etapa de endurecimiento autoritario", afirmó. 

Esta opinión es segundada, en parte, por el congresista Alejandro Cavero, quien reaccionó a la juramentación asegurando que "el nombramiento del censurado Santivañez en Justicia es una burla al país". 

Por otro lado, la parlamentaria Silvana Robles rechazó el nombramiento de Santivañez y calificó la decisión como un golpe a la institucionalidad y a la justicia del Perú. De esta manera, los congresistas tomaron las redes sociales para expresar su desaprobación al nuevo titular de la cartera de Justicia, Juan José Santivañez.

