Congreso: SAC suspenderá las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que finalice su mandato

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio Público suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, para retomarlas al finalizar su gestión, desde el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también acatará la decisión del TC suspendiendo las investigaciones contra la mandataria.

SAC suspende investigaciones contra Boluarte

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó las medidas que tomará el Parlamento tras el fallo del TC que declara fundada demanda del Ejecutivo.

" Vamos a acatarlo y a suspender todo tipo de investigaciones y dejar esas denuncias en el estado que se encuentran a la fecha . En atención al fallo del Tribunal Constitucional, respetuosos de esas decisiones, vamos a suspender y ha sido comunicado el día de hoy (...) indicando que esto se retomará cuando la presidenta culmine su mandato", manifestó.

Según informó la titular de la SAC, son cerca 16 las investigaciones abiertas, mientras que otras habían sido archivadas. Entre las denuncias pendientes están: el caso de las muertes en protestas, el caso Rolex, el caso de las cirugías, entre otras.

Camones enfatizó que la decisión de la institución encargada de interpretar la carta magna no favorece al expresidente Pedro Castillo, pues no se podría aplicar el fallo en su caso por ya no estar en el cargo.

"Los fallos no son retroactivos. Hay que tener presente que, a la fecha el expresidente no se encuentra en ejercicio, motivo p or el cuál este fallo no le sería favorable, ni aplicable", aseguró.

Asimismo, se refirió a las denuncias constitucionales por el presunto delito de concusión contra congresistas, sobre lo que consideró que los parlamentarios deberían tener un comportamiento ejemplar. Y afirmó que no hay conflicto de intereses, según el Reglamento del Congreso, con que los legisladores María Acuña y Elvis Vergara forme parte de la SAC, pues no tienen un proceso penal.

Fallo del TC

El Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta que concluya su mandato. De esta forma el TC ha declarado fundada la demanda interpuesta por el Ejecutivo. Esta es una medida que define los alcances de la inmunidad presidencial.

La institución encargada de interpretar la carta magna resolvió que la inmunidad presidencial "resulta estrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político". En ese sentido, explican que el proceso se debe dar posterior al mandato.

