A congresistas no se les ve en semana de representación, pero ahora vendrán a hacer campaña, asegura coordinador de Adoscil

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el coordinador regional de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la. Sociedad Civil de Lambayeque (Adoscil), Jorge Alarcón, se pronunció respecto de la aprobación de un proyecto de ley que permite a los congresistas realizar actividades políticas y proselitistas durante la semana de representación.

Fuerte crítica

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la autoridad cuestionó duramente al Congreso de la República por haber aprobado esta medida que los beneficia. Además, recordó la baja aprobación que tiene el Parlamento. "Es repudiado por la población y lo demuestran las encuestas", añadió.

"A los congresistas en el departamento de Lambayeque, nunca se les ve, en la semana de representación normal, pero ahora va a ser un cambio porque con la plata de todos los peruanos van a venir a Lambayeque a hacer su campaña a recorrer en todos los distritos, van a poder lograr su reelección", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Alarcón indicó que normalmente, los parlamentarios no suelen asistir a Lambayeque para escuchar al pueblo, durante la semana de representación; sin embargo, esta vez será diferente debido a que aprovecharán en asistir para realizar campañas políticas.

"No nos han representado"

En tal sentido, el funcionario indicaron que nunca han evidenciado un trabajo de fiscalización en la región, impulsada por las autoridades, a pesar de que Lambayeque se encuentra considerada entre los primeros lugares de actos de corrupción.

"Los lambayecanos no conocemos casi a los parlamentarios que están representándonos, pero ahora lo vamos a conocer porque van a ir por campaña política, pretender ser relegidos, queremos que los conozcan para que no los vuelvan a relegir, no han representado a Lambayeque", precisó.

Congresistas podrán hacer proselitismo político

Cabe mencionar que, ante los cuestionamientos por este tema, el experto en temas electorales, José Naupari, indicó que los congresistas podrían realizar actividades proselitistas "cualquier día de la semana" mientras que el Pleno o una comisión no sesione.

El experto señaló que lo que dice la segunda oración de la modificación del Reglamento del Congreso es clara, pues solo pone dos condiciones.

"No solamente en principio podrían estar habilitados a hacer actividades proselitistas en semana de representación, sino, incluso en cualquier día de la semana, en horario del funcionamiento del Congreso, mientras que el pleno no sesione o mientras la comisión de la cual es miembro titular no sesione", explicó

De esta manera, el coordinador regional de Adoscil, Jorge Alarcón, cuestionó duramente al Congreso de la República y aseguró que son "repudiados" por la población.