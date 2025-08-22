Reunión entre Perú y Colombia no tiene atribuciones de discutir tema de línea de frontera, asegura exviceministro Hugo de Zela

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exviceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció ante la confirmación por parte de Perú y Colombia de la XIV Reunión Ordinaria de la COMPERIF, la cual se realizará el próximo 11 y 12 de septiembre, en la capital limeña. Sobre ello, aseguró que dicho encuentro no tiene atribuciones de discutir temas de la frontera.

Reunión tendrá nivel técnico y diplomático

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el exfuncionario consideró que la confirmación de la reunión de la de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (COMPERIF) resulta ser un "paso en el sentido correcto".

"Esta reunión que se va a realizar en septiembre, no tiene la capacidad ni las atribuciones de discutir el tema de la línea de frontera, en otras palabras, no puede modificar o alterar la frontera del Perú, por los tratados que tienen carácter permanente", dijo a Canal N.

De tal modo, de Zela indicó que la reunión programada para el 11 y 12 de septiembre, tienen como objetivo tratar temas a nivel técnico y diplomático, lo cual resulta ser importante ante la "tensión" entre Perú y Colombia, la cual fue generada tras los controversiales comentarios de Gustavo Petro sobre la soberanía peruana.

En tal sentido, el funcionario indicó que ya se ha confirmado que esta reunión no contará con la asistencia de los cancilleres tanto de Perú como de Colombia. "No es una reunión a nivel de cancilleres, es de nivel técnico", añadió, al señalar que lo más probable es que los directores de asuntos de frontera de ambos países, sean quienes lideren el encuentro.

Según precisó el exviceministro de Relaciones Exteriores, esta reunión no tiene las atribuciones para evaluar o discutir el tema de la línea de frontera; ello en el marco de la polémica desatada por Petro sobre la soberanía de Santa Rosa.

Como se recuerda, el canciller de Perú, Elmer Schialer, mantuvo una reunión con su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio, el último jueves 21 de agosto. Según informó el Ministerio de Relaciones y Exteriores (RR.EE.), las autoridades confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la COMPERIF, el próximo 11 y 12 de septiembre, en la capital limeña.

