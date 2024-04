Revelan boleta de compra de reloj Rolex que Wilfredo Oscorima habría entregado a Dina Boluarte

Dina Boluarte vuelve a estar inmersa en el escándalo, pues un reciente informe de Punto Final reveló la boleta de compra de dos nuevos relojes Rolex que Wilfredo Oscorima habría entregado a la presidenta.

Uno de estos elementos de lujo sería el Rolex modelo Datejust 36, con aleación de oro rosa, el cual habría sido adquirido el pasado 31 de mayo de 2023, fecha del cumpleaños de la mandataria. El costo de este asciende hasta los 18,850 dólares.

La otra unidad, sería un Rolex adquirido en el portal Jomashop, con sede en Nueva York, y habría sido adquirido por el gobernador regional de Ayacucho y enviado a su sobrino, Fritz Hinostroza Oscorima. El reloj está valorizado en la escandalosa cifra de 26,215 dólares.

Por otro lado, el informe reveló parte del testimonio de la presidenta de la República ante el Ministerio Público el pasado 5 de abril, donde habría señalado que Oscorima se acercó a su despacho con la intención de prestarle los relojes, pero ella se habría negado.

"Me dijo, "Dina, eres presidenta y debes usar relojes bonitos, porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades de otros países". Él intentó facilitar el préstamo, se quitó de su muñeca el reloj dorado, me lo quiso regalar, pero yo me negué fehacientemente. Le dije"De ninguna manera Wilfredo", y entonces él dijo "Ok Dina, te lo presto, porque tengo muchos relojes bonitos", declaró.