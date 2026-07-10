Pedro Castillo exige su libertad tras conocer la recomendación del organismo de la ONU: "Mi encarcelamiento nunca tuvo justificación"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo Terrones envió un mensaje desde el penal de Barbadillo tras conocerse las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la cual recomendó su libertad y el pago de una indemnización a su favor, tras cuestionar los procedimientos que determinaron con su captura desde 2022.

Como se recuerda, el organismo supranacional calificó de "arbitraria" su detención por parte de las autoridades del Perú, pese a que en su mensaje a la nación del 07 de diciembre de 2022, anunció un régimen de excepción, así como el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado.

Solicita que se acate lo dispuesto por la instancia de las Naciones Unidas

Teniendo en cuenta este precedente por parte del organismo de las Naciones Unidas, el exmandatario condenado en noviembre del 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, alegó persecución por parte del Estado peruano, sosteniendo que sus derechos fueron violentados, sin oportunidad a defenderse.

En esa misma línea, aseveró que el sistema de justicia y las organizaciones políticas "planificaron" su arresto e "inmediata destitución" de forma ilegal, argumentando que violó la inmunidad presidencial, debido a que no existió flagrancia delictiva, así como un "alzamiento en armas".

Bajo sus consideraciones, solicitó la aplicación de los dispuesto por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, a fin de recobrar su libertad, a días de la sucesión constitucional, donde Keiko Fujimori asumirá el cargo de presidenta del Perú.

"Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas", señala su respuesta.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:



Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la... pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026

Perú no está obligado a acatar recomendación, afirma excanciller Rodríguez Mackay

Frente a la resolución del Grupo de Trabajo adscrito a las Naciones Unidas, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay sostuvo en Exitosa que dicho documento carece de razones jurídicas, puntualizando que contiene una importante carga subjetiva.

"Por supuesto que no es vinculante. Recordemos que nada de lo que diga la ONU es vinculante. La ONU solamente puede estar en una relación horizontal con los Estados. No es imperativo. Son recomendaciones que llegan al derecho interno y es el derecho interno el que evalúa y decide", sostuvo en "Exitosa Perú".

Asimismo, precisó que, desde su perspectiva como especialista en Derecho Internacional, el caso del expresidente Pedro Castillo debe analizarse desde una "dimensión más amplia", que la discusión sobre un presunto golpe de Estado.

"Siempre como profesor de Derecho Internacional, no hubo a mi juicio un golpe de Estado, pero lo que hubo fue algo mayor y más grave: Una ruptura del régimen democrático. El imperativo de afectación no fue solamente a la Constitución Política del Perú, sino además a la Carta Democrática Interamericana", manifestó.

La polémica sobre una eventual liberación del exmandatario vuelve a estar en la opinión pública y política, en su mayoría a favor de que continúe en prisión.