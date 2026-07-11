José Balcázar sobre el informe de la ONU que pide la liberación "inmediata" de Pedro Castillo: "Tendrá que analizarse"

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Gran repercusión en la esfera política ha generado la postura de el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de "arbitraria" la detención del expresidente Pedro Castillo y pidió su liberación "inmediata" así como una indemnización. Tras ello, el presidente José María Balcázar se manifestó al respecto.

Balcázar opino sobre informe de la ONU qu pide la liberación de Castillo Terrones

El último viernes, 10 de julio, el mandatario expuso cuál será la postura de su gobierno respecto a este informe del Grupo de Trabajo del citado organismo. Sostuvo que lo analizará junto a sus asesores y que ha modificado el escenario de diveros ámbitos.

"Voy a tener que leer en contexto esa resolución porque ha salido tarde por la noche hay que tenerlo en cuenta. Estoy de viaje por Cutervo, regreso a Lima y me voy a Arquipa y luego me siento con mis asesores, pero la idea es que ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida", afirmó.

En tal sentido, refirió que espera que "todos los abogados de aquellos que esperan un indulto" o en el caso de Castillo Terrones "tendrá que analizarse a la luz de este acuerdo de la ONU". Además, señaló que si bien este texto de las Naciones Unidas no lo vincula directamente, pero sí se presenta como una recomendación la liberación del expresidente.

"Esos temas que acaba de señalar la ONU son nuevos. Tiene que haber un pedido expreso fundamentado de Pedro Castillo si es que quiere hacerlo, eso le abonaría a su petitorio", alegó.

Informe será analizado por el ministro de Justicia

En consiguiente, remarcó que de concretarse ello la evaluación procederá a ser estudiada junto al ministro de Justicia. Aseguró que dicho estudio "es importante" y que debe analizarse "en contexto" a su vez que deberá esperarse a que "el peticionante formule su petitorio" debido a que lo que presentó anteriormente no está en dicho contexto.

Pese a ello, un día antes de este pronunciamiento de Balcázar Zelada, el tiular de la cartera ministerial de Justicia, Luis Jiménez, descartó que se esté analizando el indulto humanitario al expresidente Pedro Castillo e indicó que las solicitudes para dicho beneficio han sido rechazadas.

Sin embargo, enfatizó que de llegar una nueva solicitud del exmandatario u otros se revisaría si es que se cumple con los elementos y si es que esta se encuentra bajo la normativa vigente.

Como vemos, el presidente José Balcázar sostuvo que el informe del Grupo de Trabjo de la ONU que pide la liberación de Pedro Castillo tendrá que ser analizado junto a Luis Jiménez, ministro de Justicia.