Últimos SISMOS en Lima y Áncash: Estos son los implementos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo registrado la noche del viernes 10 de julio, con epicentro frente a la costa de Lima, y el siguiente de la madrugada de este sábado 11 de julio en Áncash, volvió a generar preocupación entre miles de ciudadanos y reavivó una pregunta que suele surgir después de cada movimiento telúrico: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto de gran magnitud?

Aunque el evento no dejó daños de consideración, especialistas recuerdan que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que la prevención es una tarea permanente.

Las autoridades recomiendan que todas las familias tengan lista una mochila de emergencia para afrontar las primeras 24 a 72 horas posteriores a un desastre .

Sismos en Perú: Ten lista tu mochila de emergencia

Este kit debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse periódicamente para reemplazar alimentos, medicamentos o productos vencidos.

Entre los artículos indispensables figuran agua potable, alimentos no perecibles, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, documentos personales protegidos en bolsas herméticas, dinero en efectivo, cargador portátil para celular, ropa de abrigo, manta, artículos de higiene y medicamentos de uso frecuente.

También se recomienda incluir silbato, navaja multiusos y una lista con números telefónicos de emergencia.

🔴🔵 Tras sismos en Lima y Áncash en las últimas horas, Exitosa recomienda a los ciudadanos tener a la mano la mochila de emergencia en caso de tener necesidad de evacuar.



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Mochila de emergencia para mascotas

La preparación no debe limitarse a los integrantes de la familia. Si en casa hay perros, gatos u otros animales de compañía, también es importante contar con una mochila de emergencia exclusiva para ellos.

El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta para abrigar al animalito.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

¿Qué hacer durante un sismo fuerte?

Además de tener lista la mochila de emergencia, las autoridades recomiendan identificar previamente las zonas seguras de la vivienda, mantener la calma y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables durante un movimiento sísmico.

Si el sismo ocurre mientras se está en la calle, lo aconsejable es permanecer lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y otros elementos que puedan desprenderse. Una vez finalizado el movimiento, es importante verificar el estado de los familiares, seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y estar atentos a posibles réplicas.

Asimismo, cada familia debería establecer un punto de encuentro y un plan de comunicación en caso de que sus integrantes se encuentren en lugares distintos al momento de la emergencia.

El reciente sismo sentido en Lima es un recordatorio de que los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento. Preparar una mochila de emergencia, elaborar un plan familiar e incluir un kit para las mascotas son acciones sencillas que pueden salvar vidas y reducir los riesgos durante las primeras horas de una emergencia. La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a un evento que no puede predecirse.