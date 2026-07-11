Javier Milei confirma que viajará a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori en Perú, como parte de una gira regional que también incluirá visitas a otros países sudamericanos.

Milei asistirá a asunción presidencial de Keiko Fujimori

La segunda vuelta presidencial 2026 llegó a su etapa final con el cierre total del escrutinio oficial. Tras la publicación del 100% de las actas procesadas por la ONPE, el JNE proclamó a Keiko Fujimori como la presidenta electa del Perú.

Al tener conocimiento de quién será el nuevo mandatario de Perú y ocupará el sillón presidencial en la 'Casa de Pizarro', diversos jefes de Estado no tardaron en comunicarse con la hija de Alberto Fujimori y felicitarla; además de extenderle cordialmente la predisposición de cada gobierno para fortalecer los lazos bilaterales.

Uno de los presidentes que no dudó en respaldar el triunfo electoral de Keiko Fujimori fue el de Argentina, Javier Milei, quien, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, sostuvo que con su elección las "dos naciones hermanas vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

En ese marco, con el objetivo de ratificar su idea de fortalecer una alianza en la región que le permita actuar de manera coordinada, Milei, en una reciente entrevista a 'Now 97.9', confirmó que tiene previsto llegar a Lima el 28 de julio para participar en la ceremonia de asunción de la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori.

Argentina-Perú: Milei busca fortalecer lazos bilaterales

La confirmación de la visita de Milei a Perú fue realizada por el propio jefe de Estado argentino, quien además anunció que también asistirá a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto y, durante ese viaje visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por un acuerdo pendiente.

"El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori", enfatizó. La presencia del mandatario argentino representa uno de los primeros respaldos internacionales al nuevo gobierno peruano y marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países.

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28 de... pic.twitter.com/ifqXhDQTEP — NOW 97.9 FM (@979Now) July 10, 2026

Presidente de Argentina felicitó a Keiko Fujimori

Como se recuerda, el 2 de julio, Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su elección y le expresó sus mejores deseos para esta nueva etapa en la Presidencia del Perú.

Ambos reafirmaron su voluntad de fortalecer la cooperación entre ambas naciones, especialmente en materia de la libertad económica, promover el crecimiento y combatir el crimen organizado transnacional.

"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", expresó enfáticamente el presidente de Argentina.

Durante los últimos días, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado públicamente su respaldo a la presidenta electa del Perú. En ese marco, el mandatario confirmó que llegará a Perú el 28 de julio para participar en la asunción presidencial de Keiko Fujimori, resaltando la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en áreas de interés común.