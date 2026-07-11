Noruega vs Inglaterra en VIVO: MINUTO a MINUTO del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/07/2026
La etapa decisiva del Mundial ha llegado. Noruega e Inglaterra se miden en un impactante duelo de cuartos de final, donde la estrategia y la eficacia goleadora definirán a uno de los semifinalistas. Ambas selecciones entran al campo con la obligación de imponer su juego para prolongar su camino hacia el máximo título del fútbol.
Noruega vs Inglaterra: Minuto a minuto
57' | Gol anulado
Tras un análisis del arbitraje, se encontró falta.
54' | ¡¡Segundo gol de Noruega!!
Torbjørn Heggem se abre paso y encuentra el desempate con un fuerte tiro.
46' | Empieza el segundo tiempo
Ambas selecciones luchan por desempatar el encuentro.
El empate previo al descanso refleja un duelo táctico de máxima exigencia donde la audacia vikinga chocó con la resiliencia inglesa. La igualdad en el marcador tras el tiro de Bellingham deja un encuentro abierto y reñido, convirtiendo la gestión del desgaste y la precisión a los detalles que dejarán los resultados del segundo tiempo.
Finaliza el primer tiempo
45'+2 | ¡¡Inglaterra logra el empate!!
Bellingham logra bajar la tensión al anotar un gol a la portería vikinga.
42' | Kane baja su rendimiento
El primer tiempo fue desgastante para el inglés.
35' | ¡¡GOOOOL de Noruega!!
Primer golazo de Andreas Schjelderup.
28' | Fallido disparo de Kane
Un potente tiro libre del inglés, que se fue por arriba del arco.
22' | Inglaterra avanza
Noruega logra obtener el balón, pero Inglaterra va con todo.
16' | Primer córner del juego
Inglaterra domina el juego con el primer tiro de esquina.
15' | La paciencia domina
Ante los primeros 15 minutos, se mantiene una jugabilidad muy tranquila.
13' | Noruega se mantiene con el balón
Los 'Vikingos' mantienen el ritmo del juego.
11' | Otra falla de los ingleses
Madueke la vuelve a perder y esta vez, por mano.
8' | ¡Tiro libre para los Inglaterra!
Los ingleses no aprovechan la oportunidad y se la fallan.
5' | Desborde para Inglaterra
Madueke la descuida y deja en el centro a la tribuna.
3' | Sube la presión
Noruega insiste desde la parte superior.
0' | ¡Empieza el partido!
La etapa decisiva hacia el camino de semifinales ha empezado.