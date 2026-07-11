Noruega vs Inglaterra en VIVO: MINUTO a MINUTO del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La etapa decisiva del Mundial ha llegado. Noruega e Inglaterra se miden en un impactante duelo de cuartos de final, donde la estrategia y la eficacia goleadora definirán a uno de los semifinalistas. Ambas selecciones entran al campo con la obligación de imponer su juego para prolongar su camino hacia el máximo título del fútbol.

Noruega vs Inglaterra: Minuto a minuto

57' | Gol anulado

Tras un análisis del arbitraje, se encontró falta.

54' | ¡¡Segundo gol de Noruega!!

Torbjørn Heggem se abre paso y encuentra el desempate con un fuerte tiro.

46' | Empieza el segundo tiempo

Ambas selecciones luchan por desempatar el encuentro.

El empate previo al descanso refleja un duelo táctico de máxima exigencia donde la audacia vikinga chocó con la resiliencia inglesa. La igualdad en el marcador tras el tiro de Bellingham deja un encuentro abierto y reñido, convirtiendo la gestión del desgaste y la precisión a los detalles que dejarán los resultados del segundo tiempo.

Comparativa de desempeño.

Finaliza el primer tiempo

45'+2 | ¡¡Inglaterra logra el empate!!

Bellingham logra bajar la tensión al anotar un gol a la portería vikinga.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

42' | Kane baja su rendimiento

El primer tiempo fue desgastante para el inglés.

35' | ¡¡GOOOOL de Noruega!!

Primer golazo de Andreas Schjelderup.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO



Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

28' | Fallido disparo de Kane

Un potente tiro libre del inglés, que se fue por arriba del arco.

22' | Inglaterra avanza

Noruega logra obtener el balón, pero Inglaterra va con todo.

INGLATERRA TUVO LA PRIMERA DEL PARTIDO



Nico O'Reilly no alcanzó a controlar el balón y generó la jugada con más peligro del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HQEe5mUTnd — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

16' | Primer córner del juego

Inglaterra domina el juego con el primer tiro de esquina.

15' | La paciencia domina

Ante los primeros 15 minutos, se mantiene una jugabilidad muy tranquila.

13' | Noruega se mantiene con el balón

Los 'Vikingos' mantienen el ritmo del juego.

11' | Otra falla de los ingleses

Madueke la vuelve a perder y esta vez, por mano.

8' | ¡Tiro libre para los Inglaterra!

Los ingleses no aprovechan la oportunidad y se la fallan.

5' | Desborde para Inglaterra

Madueke la descuida y deja en el centro a la tribuna.

3' | Sube la presión

Noruega insiste desde la parte superior.

0' | ¡Empieza el partido!

La etapa decisiva hacia el camino de semifinales ha empezado.