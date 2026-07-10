Roberto Sánchez alistaría movilizaciones tras recomendación de la entidad de la ONU que pide la libertad de Pedro Castillo

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, dejó a entrever posibles movilizaciones en favor de la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, luego de que una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU recomendara su libertad.

Tal como se sabe, el organismo supranacional calificó de "arbitraria" la detención del exmandatario, tras cuestionar los procedimientos que determinaron con su captura el 07 de diciembre de 2022, pese a que en su mensaje a la nación anunció un régimen de excepción, así como el cierre del Congreso y otras instituciones del Estado.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú se dará a conocer el lunes 13 de julio

Luego de conocerse la resolución del organismo de las Naciones Unidas, Roberto Sánchez dejó a entrever en sus redes sociales que se estaría planificando una serie de movilizaciones, a fin de exigir que el Estado peruano cumpla con la recomendación del Grupo de Trabajo y así el exmandatario recupere su libertad, así como el pago de una indemnización.

"Los pueblos del Perú de todas las sangres nos preparamos para movilizarnos en ejercicio a nuestro derecho constitucional en respeto a los derechos humanos y el derecho internacional contra las detenciones arbitrarias e ilegales exigiendo la liberación del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones ¡Libertad!", señala su pronunciamiento.

Los Pueblos del Perú de todas las sangres nos preparamos para movilizarnos en ejercicio a nuestro derecho constitucional en respeto a los derechos humanos y el derecho internacional contra las DETENCIONES ARBITRARIAS E ILEGALES exigiendo la Liberación del Presidente... pic.twitter.com/3gstpRnULc — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 10, 2026

Del mismo modo, informó que este lunes 13 de julio, su organización política emitirá su "posición política y social" sobre la situación de Castillo Terrones, a quien consideran un preso político, porque consideran que está "secuestrado injustamente más de 43 meses".

Se invita al Pueblo, Organizaciones sociales a la Prensa Nacional e Internacional a la Conferencia de Prensa, para el día Lunes 13 de Julio a horas 9am en Paseo Colón 422.



Ocasión en que daremos a conocer la posición política y social sobre la Detención Arbitraria contra el... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 10, 2026

Expresidente exige su libertad inmediata

Este viernes 10 de julio, el expresidente Pedro Castillo envió un mensaje desde el penal de Barbadillo, exigiendo la aplicación de lo dispuesto por el Grupo de Trabajo, alegando persecución por parte del Estado peruano, sosteniendo que sus derechos fueron violentados, sin oportunidad a defenderse.

En esa misma línea, aseveró que el sistema de justicia y las organizaciones políticas "planificaron" su arresto e "inmediata destitución" de forma ilegal, argumentando que violó la inmunidad presidencial, debido a que no existió flagrancia delictiva, así como un "alzamiento en armas".

"Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas", señala su respuesta.

Al pueblo peruano y a los pueblos del mundo; a las organizaciones que defienden los derechos de las personas y de los pueblos; y a los órganos de administración de justicia:



Yo, José Pedro Castillo Terrones, como presidente constitucional de la República del Perú, elegido por la... pic.twitter.com/PN3jzHz2VZ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 10, 2026

Su pedido que busca recobrar su libertad se da a días de la sucesión constitucional, donde Keiko Fujimori asumirá el cargo de presidenta del Perú para los próximos cinco años.