Roberto Sánchez respalda a Gustavo Petro tras pedido de suspensión hasta la segunda vuelta en Colombia

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino se pronunció este viernes 10 de junio frente al pedido de suspensión provisional formulado contra Gustavo Petro como presidente de Colombia.

A través de su cuenta oficial de "X", el representante de Juntos por el Perú expresó su solidaridad por la solicitud interpuesta por la representante a la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien requirió que el mandatario de su país deje el cargo hasta el 21 de junio.

Insta a que toda diferencia se resuelva por la vía constitucional

Según lo presentado por la también miembro de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, Gustavo Petro debería ser suspendido de la presidencia por presuntamente cometer "faltas gravísimas", en el marco del desarrollo de la proceso electoral que vive Colombia. Por ejemplo, el 31 de mayo último advirtió que no reconocerá los resultados preliminares y que solo hará lo propio cuando se den los oficiales.

#POLITICA | Este es el radicado del auto con el que la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y miembro de la Comisión de Acusación, "suspende provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro". La congresista confirmó a Caracol Radio que su... pic.twitter.com/7y4YJRDybS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

Frente a la acusación en su contra, desde Perú, Roberto Sánchez no dudó en expresarle su respaldo, instando a que la crisis política pueda resolverse dentro del "marco constitucional y democrático" y que sigue muy de cerca lo que ocurre en el país fronterizo.

"Más allá de las diferencias políticas, toda controversia institucional debe resolverse con estricto apego a la Constitución, al debido proceso y al respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. La estabilidad democrática de nuestros países no puede quedar expuesta a decisiones que generen incertidumbre o cuestionamientos sobre la soberanía ciudadana", escribió en "X".

Expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano y cuyo compromiso con la democracia, las instituciones y la paz ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria pública.



Sigo con preocupación los acontecimientos que hoy... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 10, 2026

En el marco de las normas electorales colombianas, Petro debería dejar el cargo el próximo 7 de agosto, sea a su candidato oficialista por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, o el derechista Abelardo de la Espriella, considerado un 'outsider' por su reciente aparición en la política, además de ser comparado con Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump por la propuesta de gobierno que presente a los colombianos.

Respuesta de Petro desde el Consejo de Seguridad de la ONU

Desde Nueva York, Gustavo Petro se pronunció sobre el pedido de suspensión provisional presentado en su contra. En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el mandatario refirió que "no es así" y que ninguna comisión tiene la facultad constitucional para apartarlo del cargo, puesto que, dicha figura solo recae el Senado.

En ese sentido, descartó que vaya a "gobernar" fuera de la ley, por lo que -aseguró- permanecerá en la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) hasta el último día de su mandato constitucional.

"Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué", declaró.

Finalmente, desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara han asegurado que no han tomado una decisión al respecto.