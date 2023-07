Rospigliosi: lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, hay que devolver la investigación preliminar a la Policía

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se mostró a favor de que la investigación premilinar recaiga en la Policía Nacional del Perú (PNP) y ya no en la Fiscalía, tras la liberación de los cómplices del 'Maldito Cris' por parte de una fiscal.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa te Escucha', el analista político indicó que se debe cambiar el Código Procesal Penal.

"La Policía hizo su trabajo capturó a los delincuentes y la fiscal indolente no hacía nada. La propia Fiscalía le ha dado la razón a la Policía cuando ha destituido y expulsado a esta fiscal. Yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años hay que modificar el Código Procesal Penal y devolver la investigación a la policía la investigación preliminar", declaró.

Asimismo, Rospigliosi criticó el cambio en el documento, ya que considera que los fiscales "no saben investigar".

"Cuando se aprobó este Nuevo Código Procesal Penal, que hizo este cambio absurdo, que consiste en poner toda la investigación preliminar en mano de la Fiscalía. Los fiscales no son detectives, no saben investigar y no son diligentes tampoco", agregó.