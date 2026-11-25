25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las costas de California registraron este miércoles 25 de noviembre inundaciones y daños tras el impacto de mareas extraordinariamente altas y un oleaje intenso en plena víspera del feriado de Acción de Gracias.

En Pacifica, ciudad costera al norte del estado, el agua invadió calles del barrio de Sharp Park, alcanzando al menos 45 centímetros de altura y llegando hasta las puertas de viviendas en Clarendon Road, y obligó a vecinos a evacuar sus hogares, mientras la marea también avanzó sobre sectores de Pacifica State Beach y tramos de la autopista Highway 1.

Olas derrumbaron parte de un muelle

Asimismo, el embate del mar alcanzó la infraestructura costera cuando una gran ola derrumbó el extremo de la estructura en forma de 'L' del muelle de Pacifica, una instalación que permanecía cerrada desde principios de año debido a grietas y deterioro en su acceso.

La emergencia se extendió a otras localidades como San Francisco, donde la bahía anotó el martes una marea récord para noviembre de 2,51 metros en Crissy Field y se proyectaban niveles cercanos a los 2,59 metros, además de medidas preventivas y advertencias en Stinson Beach, Santa Cruz, Capitola, Monterey y Long Beach.

#Internacional 🌊 El fuerte oleaje provocó el derrumbe de una parte del muelle Pacifica, en California, Estados Unidos. La marejada también inundó varias calles de la zona.



#ElNiño #California #MBNoticias pic.twitter.com/gDu4ZPq44v — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) November 25, 2026

Riesgos costeros y el impacto en plena temporada de viajes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre riesgos de inundaciones costeras, erosión de playas, daños estructurales al retroceder el agua y peligro por fuertes corrientes de resaca y olas rompientes que podrían alcanzar entre 6 y 9 metros con alertas vigentes hasta la tarde del miércoles para inundaciones y hasta la medianoche por oleaje peligroso.

En el plano del tránsito y la movilidad durante una de las semanas con mayor flujo de pasajeros del año en Estados Unidos, el aeropuerto de San Francisco, expuesto por su ubicación junto a la bahía, recomendó reconsiderar planes de viaje ante las condiciones adversas.

En paralelo, en la costa este las tormentas y vientos previstos llevaron a posponer al sábado el Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York y a restringir la elevación de globos en Filadelfia.

Desfile del Thanksgiving quedó pospuesto para el sábado

El efecto de las 'king tides' con El Niño

El episodio responde a las llamadas king tides o mareas astronómicas, que ocurren de forma predecible cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra intensifica la atracción gravitatoria sobre los océanos y marcan los niveles más altos del año.

Sin embargo, este fenómeno se ve agravado por el calentamiento global y por la intensidad inusual del fenómeno de El Niño, que eleva el nivel y la temperatura del Pacífico y se combina con tormentas y fuertes vientos para multiplicar el impacto en las zonas costeras.

#BREAKING: These streets in Pacifica were turned into rivers from extreme flooding as monster king tide waves crashed over and damaged barriers, collapsed a portion of the pier, and inundated parts of the city.



More on the flooding here: https://t.co/tvD9pX1MEu... pic.twitter.com/u7az1UqsR7 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 25, 2026

Esta combinación de eventos ha puesto a prueba a las comunidades y vías costeras de California justo en el arranque de las celebraciones de Acción de Gracias. Las autoridades mantienen la vigilancia y las recomendaciones preventivas ante los picos de marea y los desplazamientos masivos previstos en todo el país.