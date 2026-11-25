25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, planteó que el Perú tiene las condiciones para convertirse en una plataforma estratégica de inversión y comercio para Sudamérica. Así lo manifestó en una columna de opinión publicada este miércoles 25 de noviembre en Infobae, donde compartió los principales resultados de su reciente gira por China y Japón.

Keiko Fujimori destaca acuerdos comerciales tras su gira por Asia

En su artículo, la mandataria señaló que su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollado en Shenzhen, China, permitió transmitir a los principales líderes internacionales la intención del Gobierno de posicionar al país como un punto de conexión entre los mercados asiáticos y latinoamericanos.

Fujimori resaltó la dimensión económica de este encuentro, al recordar que participaron representantes de 21 economías que concentran más del 50 % de las exportaciones y cerca del 49 % de las importaciones mundiales.

Asimismo, indicó que sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de China, Vietnam, Singapur, Tailandia, Filipinas, Chile y Brunéi, además de representantes empresariales y organismos multilaterales.

Entre los avances mencionados destacó la aprobación de un marco de digitalización del comercio, orientado a simplificar los procedimientos aduaneros, impulsar el comercio electrónico y facilitar el intercambio de datos. También señaló que se acordaron medidas para proteger las cadenas de suministro y mantener abiertos los corredores comerciales.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Nicolás Lúcar, periodista de Exitosa, comentó sobre un artículo de opinión publicado en el portal Infobae por Keiko Fujimori. Según Lúcar, la publicación transmite con claridad que mantener una relación de amistad con Estados Unidos no debe implicar convertirse en enemigos de China. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 25, 2026

TLC con Tailandia y nuevos compromisos con Japón

Otro de los puntos centrales de la publicación fue la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia, luego de diez años de negociaciones. Según explicó Fujimori, este acuerdo permitirá ampliar la cobertura de productos peruanos en dicho mercado, pasando del 66 % al 94 %.

La mandataria precisó que Tailandia representa un mercado de más de 70 millones de personas y sostuvo que el convenio no solamente comprende el intercambio de mercancías, sino también aspectos relacionados con los servicios, la movilidad de profesionales y el flujo de capitales.

Por otro lado, dedicó parte de su columna a la visita oficial que realizó a Japón , país con el que el Perú mantiene relaciones diplomáticas y comerciales desde hace más de 150 años. En ese contexto, informó que durante su estadía se incorporaron nueve instrumentos adicionales de cooperación bilateral.

Los compromisos comprenden diferentes ámbitos de interés para ambas naciones y buscan fortalecer los vínculos económicos y diplomáticos. Fujimori también resaltó sus encuentros con la primera ministra Sanae Takaichi y el emperador Naruhito.

Finalmente, la presidenta sostuvo que los acuerdos internacionales deben traducirse en beneficios concretos para la población, especialmente mediante la generación de empleo, nuevas inversiones y mayores oportunidades comerciales. Su planteamiento apunta a consolidar al Perú como un socio estratégico para los mercados globales; sin embargo, el principal desafío